La rimonta non basta: la Lazio fuori ai calci di rigore

La squadra di Baroni rimonta, ma non basta: ai calci di rigore sbagliano Tchaouna, Noslin e Castellanos condannano i biancocelesti

Ci prova, passa quasi subito in vantaggio, sbatte a lungo contro il muro del Bodo, poi quando tutto sembra perso trova il gol che porta ai supplementari e completa la rimonta nell’extra-time. La Lazio batte 3-0 il Bodo e vola nella semifinale di Europa League.

Parte forte il Bodo che prova a spaventare la Lazio nei primi minuti di gioco: Blomberg ha una buona occasione, ma Marusic riesce a spazzare via. Con il passare dei minuti i padroni di casa guadagnano campo e inizia a creare pericoli dalle parti di Haikin che di piede respinge una conclusione di Pedro al 18′. Due minuti dopo non può nulla però sul colpo di tacco di Castellanos: è il gol che serviva alla Lazio per credere alla rimonta.

Al 24′ ancora Castellanos va alla conclusione: alta di poco. La Lazio sembra padrona del match, ma pecca di precisione sotto porta. Al 45′ è la traversa a negare la gioia del gol a Zaccagni: all’intervallo si va sull’1-0.

La Lazio dice addio all’Europa League: Bodo in semifinale

Nella ripresa la Lazio continua ad attaccare, ma gli avanti biancocelesti non sono precisi in fase di finalizzazione. Al 53′ ci prova Zaccagni, ma la sua conclusione è centrale. Pericoloso il Bodo al 59′ con Blomberg e due minuti dopo con Hogh: la Lazio si salva.

La squadra di Baroni torna ad attaccare e Castellanos scivola sul più bello. Ancora Zaccagni al 67′ ma Haikin è bravo in uscita. Gli attacchi della Lazio sono costanti, ma non trovano la via per bucare la retroguardia norvegese fino al 93′: tocca a Noslin in una mischia dopo un calcio d’angolo regalare i tempi supplementari alla Lazio.

I supplementari per la Lazio partono male con l’infortunio di Tavares, ma al 10′ del primo tempo Dia di testa fa esplodere l’Olimpico siglando il 3-0. Sembra fatta ma Helmersen trova la rete che manda la partita ai rigori. Dal dischetto sbaglia subito Hauge, Tchaouna lo imita. Dagli undici metri sbaglia anche Noslin, ma Berg rimette in vita la Lazio. Castellanos non ne approfitta e si fa parere il tiro: passa il Bodo, per la Lazio l’Europa League finisce stasera.

LAZIO-BODO 3-1 (2-3 d.c.r.): 24′ Castellanos (L), 90′ + 3 Noslin (L), 100′ Dia (L), Helmersen (B)