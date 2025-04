La Juve ha già scelto: il colpo scudetto anti-Inter

La Juventus punta ad un piazzamento Champions, mentre la società è anche già proiettata sul prossimo anno. Serviranno rinforzi per ridurre il gap con l’Inter

Dall’arrivo di Tudor in panchina la Juventus ha inanellato una striscia di tre risultati utili consecutivi con due vittorie ed un pareggio. I primi sette punti di un nuovo ciclo che però potrebbe esaurirsi già in estate.

L’allenatore croato è arrivato infatti da traghettatore al posto di Thiago Motta per provare a risollevare una stagione molto complessa e con il chiarissimo scopo di portare la squadra ad un piazzamento Champions, fondamentale anche dal punto di vista delle strategie future in sede di calciomercato.

Il pass per la massima competizione europea è infatti un presupposto fondamentale alla base delle possibilità di movimento della stessa Juve nella prossima sessione di trasferimenti. Serviranno infatti cambiamenti importanti per ridurre il gap con le altre big del campionato italiano, dal Napoli a soprattutto l’Inter. I nerazzurri rappresentano ad oggi il top club da provare a raggiungere, alla luce di risultati eccezionali che la truppa di Inzaghi sta conseguendo in tutte le competizioni.

Calciomercato Juventus, il big che servirebbe ai bianconeri: tutto su Conte

La Juventus, che è focalizzata sul presente del campo, dovrà quindi iniziare a pensare al futuro, e a tal proposito col sondaggio proposto sul nostro profilo X abbiamo chiesto ai tifosi quale big servirebbe di più ai bianconeri tra un ventaglio di quattro possibilità tra calciatori e allenatori.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Giocatore o allenatore, quale Big servirebbe di più alla #Juventus per ridurre subito il gap da questa #Inter? — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 17, 2025

Con il 40,7% delle preferenze a trionfare è l’attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte, che in bianconero ha già avuto modo di aprire il ciclo vincente poi proseguito da Allegri. Alle spalle dell’ex allenatore della Juve si è piazzato col 27,8% dei voti Sandro Tonali, utile a dare linfa nuova al centrocampo. Chiudono il quadro Victor Osimhen, altro protagonista ancora legato al mondo Napoli, ed infine Roberto Mancini, fanalino di coda col 13%.