Inter, parla Dumfries: “Più serio del previsto”

Il calciatore olandese è alle prese con un infortunio e le sue parole non fanno trasparire sensazioni positive

Un calendario di impegni fittissimo in casa Inter, ma la sensazione è che Simone Inzaghi dovrà fare a meno per lungo tempo di Denzel Dumfries. L’olandese è uno degli indisponibili e la sensazione è che il suo stop possa essere piuttosto lungo.

L’esterno lo ricordiamo, è fermo dalla gara con l’Atalanta, prima della pausa, per una distrazione al bicipite femorale della coscia e il rischio è che lo stop possa essere piuttosto lungo. Avevamo sottolineato come l’infortunio del giocatore potesse essere piuttosto serio e che a rischio c’è anche la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma dopo Pasqua. Conferme ora sembrano arrivare dal diretto interessato.

Infortunio Dumfries, l’olandese racconta tutto sui social

Il numero 2 nerazzurro, infatti, ha raccontato su ‘Instagram’ i propri pensieri e la sua situazione. Parole che fanno trasparire conferme in merito alla serietà del problema e non è ancora chiaro quando il calciatore potrà rientrare.

“Il percorso di rientro è stato più duro del previsto: questo infortunio è più ostinato di quanto sperassi” racconta l’olandese, che poi sottolinea come, in questo momento della stagione, la fretta di tornare potrebbe giocare brutti scherzi: “Sto facendo tutto il possibile per tornare più forte, anche se questo significa rispettare il processo e non affrettarlo. La natura ha i suoi tempi e io devo fidarmi di lei. Presto tornerò al mio posto. Fino ad allora, pazienza e duro lavoro. Il ritorno è in arrivo”.

Parole che fanno trasparire come la situazione non sembra essere delle migliori. Da qui la possibilità che il calciatore difficilmente possa scendere in campo nelle prossime settimane, saltando gli impegni di Champions League e Coppa Italia.