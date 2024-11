Juventus, infortunio Vlahovic: l’esito UFFICIALE degli esami

Uscito malconcio da Serbia-Danimarca, il bomber serbo si è sottoposto ad accertamenti questa mattina al J Medical

È ufficiale l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamane Dusan Vlahovic, uscito infortunato ieri sera dalla sfida di Nations League tra la sua Serbia e la Danimarca.

Come riporta il comunicato della Juventus, “a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”.

Vlahovic salterà sicuramente il big match col Milan di sabato 23 novembre (ore 18), e sarà da valutare per la successiva gara di Champions contro l’Aston Villa in programma mercoledì 27 a Birmingham. I bianconeri possono comunque tirare un sospiro di sollievo, le immagini di ieri sembravano presagire un infortunio ben più serio per il centravanti di Belgrado.

Gli esami, invece escludono lesioni, di conseguenza tempi di recupero molto più ristretti rispetto a quelli immaginati. Se non con l’Aston Villa, Vlahovic potrebbe rientrare nella gara con il Lecce di scena al ‘Via del Mare’ domenica 1° dicembre.

Juventus, Vlahovic sempre nel mirino di critica e tifosi

In questi giorni Vlahovic è tornato nel mirino di una parte della tifoseria bianconera e della critica per le sue dichiarazioni apparse più una frecciata, o quantomeno un ‘messaggio’ a Thiago Motta. Dichiarazioni al termine di Svizzera-Serbia che, per alcuni, avrebbero dovuto avere delle conseguenze, come addirittura l’esclusione del serbo dalle prossime gare della Juve.

Il centravanti classe 2000 le prossime, il Milan e forse l’Aston Villa, le salterà per davvero seppur per problemi fisici. A conti fatti la sua prima parte di stagione è stata tutt’altro che insufficiente, con 9 gol messi a segno in 16 partite. Vedremo nei prossimi mesi come evolverà, e se evolverà in maniera positiva la questione rinnovo. Senza un accordo, che prevede una ‘spalmatura’ del suo ingaggio, il divorzio con la Juve a fine annata sarà pressoché inevitabile. Il suo futuro potrebbe essere in Premier, dove vanta più di un estimatore. Arsenal in primis.