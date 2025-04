Caos Milan prima del Derby: “Rassegna le dimissioni”

Situazione in fermento in casa rossonera e voci di dimissioni a poche ore dalla decisiva sfida di Coppa Italia

L’ennesimo passo falso, l’ennesimo segnale di discontinuità. Contro l’Udinese il Milan sembrava aver ritrovato certezze, puntualmente perse dopo la sfida contro l’Atalanta nella domenica di Pasqua, dove i rossoneri hanno perso per 1-0.

Il gol di Ederson ha spento definitivamente le speranze di una possibile rimonta milanista e ora la rincorsa ad un posto in Europa si fa sempre più complicato. E le contestazioni non sono certamente mancate, come da mesi a questa parte. Nel mirino soprattutto proprietà e dirigenza, meno i giocatori. E anche sui social, come allo stadio, le polemiche da parte del tifo milanista non sono mancate. Nel mirino, in particolare, sarebbe finito Giorgio Furlani.

Milan, Furlani nel mirino dei tifosi e non solo

A poche ore da quella che sarà la semifinale di Coppa Italia, che dovrebbe comunque giocarsi nonostante la scomparsa di Papa Francesco, tifosi e giornalisti hanno puntato il dito contro l’ad rossonero.

Sia il direttore di ‘Radio Rossonera’ Simone Cristao, sia il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani hanno puntato il dito contro il dirigente. “Dovrebbe far tesoro dei suoi sbagli” afferma Ravezzani. “Fosse così milanista rassegnerebbe le dimissioni. Ha semidistrutto il Milan”.

Per il Milan altra umiliazione in casa. Quando Furlani si assume le responsabilità per una stagione disastrosa (c. Italia a parte) dovrebbe anche far tesoro dei suoi sbagli. Invece prosegue all’infinito il balletto ds, segno che le idee sono poche, ma confuse. E Cardinale? Dorme. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 20, 2025

Ha semidistrutto sportivamente il Milan. Basta o serve altro? — Simone Cristao (@SimoneCristao) April 20, 2025

Ale fosse così milanista come dice alza la mano, riconosce i propri limiti, non antepone se stesso al bene del Club, fa due passi indietro, non prende decisioni sportive e rassegna le dimissioni. Non è vietato, nessuno lo obbliga alla poltrona al 4°piano, povera stella — Simone Cristao (@SimoneCristao) April 20, 2025

Anche altri tifosi rossoneri hanno espresso tutto il loro disappunto sull’operato dell’ad rossonero. “Non lo perdonerò mai” scrive un tifoso. “Il Milan è passato da una delle più competitive a fare tre stagioni finite a gennaio”.

Molto bene i cori contro Scaroni e Cardinale, ma cori contro Furlani quando? — Lord Jack (@_LordJack) April 20, 2025

Il Milan è passato dall’essere una delle due squadre più competitive della lega, in rampa di lancio, con una piazza colma di entusiasmo, al fare tre stagioni finite tra novembre e gennaio, fuori da CL, 9o posto, lotte interne e assenza di progetto tecnico SIMPLY GIORGIO FURLANI — SamAM (@SamNeverDies22) April 21, 2025

Ciò che non perdonerò mai a Cardinale e Furlani è averci fatto sprecare i 2-3 anni migliori della carriera di Maignan, Theo, Leao e Pulisic. I giocatori più forti dei nostri ultimi 20 anni. — Regius (@fiock81) April 21, 2025

Un clima decisamente teso. A poche ore da quella che si prospetta come una delle gare più importanti della stagione.