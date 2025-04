Morte Papa Francesco, la decisione finale sul derby Inter-Milan

Dopo la scomparsa del Santo Padre rebus attorno alla disputa delle semifinali di Coppa Italia: mercoledì è in programma la stracittadina

La morte di Papa Francesco ha chiaramente sconvolto tutto il mondo, con inevitabili ripercussioni anche per quanto riguarda il mondo dello sport. La Figc ha deciso di sospendere tutti i campionati di calcio di qualsiasi categoria e nel frattempo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le federazioni sportive “a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana”.

La sospensione delle varie partite avrà ripercussioni inevitabili per quelli che saranno i recuperi e i calendari, ma alcune perplessità sullo svolgimento delle partite sono emerse anche in merito alle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, il derby Inter-Milan in programma mercoledì sera e Bologna-Empoli che si disputerà giovedì al Dall’Ara.

Rebus derby, quale futuro per la partita

L’invito del Coni riguarda dunque le partite e le competizioni odierne, mentre per il resto della settimana la proposta è quella di un minuto di silenzio prima delle gare.

Al momento quindi il programma della Coppa Italia dopo la morte di Papa Francesco resta confermato. Le partite valide per le semifinali di ritorno si dovrebbero quindi svolgere regolarmente, come da programma. Inter-Milan si giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro, mentre Bologna-Empoli si disputerà giovedì 24 aprile, sempre alle 21. Nelle gare d’andata, il derby era finito in pareggio con reti di Abraham e Calhanoglu, mentre il Bologna aveva espugnato il Castellani 3-0. Il rinvio delle due gare appare dunque improbabile: i match dovrebbero giocarsi regolarmente, ma appare scontato che prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per ricordare il Santo Padre.