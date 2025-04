Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco: aveva 88 anni

Nel Lunedì dell’Angelo, si è spento il Pontefice a poche ore dalla sua ultima benedizione Urbi et Orbi: “Immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù”

Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Il Pontefice ci ha lasciati in queste ore e a darne notizia, insieme alle agenzie di stampa, da Ansa a Rai, è stato in prima persona ‘Vatican News’ sui social, servizio del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Aveva 88 anni.

Nell’anno del Giubileo, nel giorno del Lunedì dell’Angelo, pochissime ore dopo aver incontrato i fedeli nella benedizione pasquale Urbi et Orbi, Papa Francesco è stato dal 13 marzo 2013 il 266esimo Papa della storia, lasciando un segno indelebile per i suoi gesti, le parole di grande umanità e le missioni in tutto il mondo per la pace. Jorge Mario Bergoglio, argentino nato a Buenos Aires nel 1936, era malato da tempo ed è stato a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli: questa mattina alle 7.35 si è spento. Negli ultimi giorni è voluto fortemente tornare a farsi vedere, ieri ha dato il suo addio con l’ultima benedizione al mondo. “Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”, le parole del cardinal Kevin Joseph Farrell, camerlengo della Santa Romana Chiesa.