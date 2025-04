Serie A, UFFICIALE: ecco la data dei recuperi

Ecco quando si giocheranno le quattro gare di Serie A rinviate per la morte di Papa Francesco

Scosso dalla notizia della morte di Papa Francesco, lo sport italiano ha deciso di sospendere ogni attività in questo lunedì di Pasquetta. In mattinata, la Lega Serie A ha comunicato la cancellazione delle quattro partite in programma oggi, rinviando Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

A poche ore di distanza, i vertici del calcio italiano hanno già annunciato data e orario dei recuperi. Tutte le partite verrano disputate in contemporanea mercoledì 23 aprile, alle 18.30, a poche ore di distanza dal derby Inter-Milan. La semifinale di ritorno di Coppa Italia avrà inizio, infatti, alle 21. In tutte le gare verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare il Pontefice.