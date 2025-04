Juventus, prime critiche per Tudor: “Scelta incomprensibile”

Dopo l’1-1 di Roma-Juventus, stoccata riservata a Igor Tudor: un suo gesto all’Olimpico non è passato inosservato

Un pari che suscita sensazioni contrastanti, quello tra Roma e Juventus. Consapevoli della posta in palio, le due squadre hanno provato a superarsi, per conquistare punti fondamentali per la corsa Champions, non riuscendo però ad andare al di là dell’1-1. Che non segna la svolta per nessuna delle due, ma le mantiene comunque in corsa per l’obiettivo.

Servivano conferme per i bianconeri, al primo match importante dell’era Tudor, dopo il successo con il Genoa. Una prestazione, quella dei torinesi, che fino a un certo punto è stata di buon livello, suggellata dal vantaggio meritato alla fine del primo tempo. C’è stata poi la reazione della Roma che ha portato al pareggio, risultato con cui si è conclusa la sfida e complessivamente giusto. I giallorossi interrompono la serie di sette vittorie consecutive ma hanno dato ancora una volta prova di grande solidità. Per la Juve, un punto che vale ma che un po’ di amaro in bocca alla fine lo lascia. E infatti per Tudor arrivano le prime critiche, per la gestione della partita, specialmente nella seconda parte, con scelte che non hanno convinto.

Roma-Juventus, Ravezzani attacca Tudor: “Perché Conceicao in panchina?”

Non è stato particolarmente lusinghiero, nei confronti del tecnico croato, il giornalista di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani, che ha commentato la sfida dell’Olimpico spiegando quelli che a suo dire sono stati i principali errori commessi.

Una Juventus che innanzitutto ha sprecato troppe energie nella prima fase di gara, secondo Ravezzani. “La Juve è partita troppo forte, con troppa foga e troppa voglia di dimostrare tutto e subito – ha spiegato in un post su ‘X’ – Alla fine si è spenta presto e non è riuscita a rispondere all’1-1″. Non hanno inciso, poi, i cambi di Tudor per provare a ritornare in vantaggio. Dentro Cambiaso, Koopmeiners e Kolo Muani, ma non Francisco Conceicao. “Era l’unico che poteva dare la scossa, è rimasto incomprensibilmente in panchina”, ha chiosato Ravezzani.