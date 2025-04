Mancini subito in panchina: ribaltone immediato

Il valzer delle panchine si infiamma nuovamente, torna in auge il nome di Roberto Mancini: l’ipotesi per l’ex Ct della Nazionale

La stagione calcistica si avvia alla conclusione, nonostante siano ancora in corso i match fondamentali per i verdetti definitivi in tutte le competizioni i rumours di mercato sono già numerosi. E riguardano non soltanto i movimenti dei calciatori. Sarà piuttosto interessante assistere al valzer delle panchine, che mai come quest’anno promette spettacolo e colpi di scena.

Tra allenatori attualmente senza squadra e che possono tornare in corsa e altri che potrebbero cambiare l’attuale domicilio, ci saranno molteplici motivi di interesse. Uno dei nomi coinvolti di maggior grido è sicuramente quello di Roberto Mancini. L’ex Ct della Nazionale, che ha detto addio in autunno alla panchina dell’Arabia Saudita, è in attesa della giusta occasione per rimettersi in gioco.

Mancini era stato accostato alla Juventus, per prendere il posto di Thiago Motta. I bianconeri hanno virato, almeno per il momento, su Igor Tudor. Non è da escludere che, per la prossima stagione, i discorsi tra il ‘Mancio’ e il club torinese non possano essere ripresi. Ma spunta una opportunità di lavoro immediata per l’allenatore, che potrebbe tornare a sedere in panchina in Italia prima del previsto.

Mancini al capezzale della Sampdoria: chiamata per evitare la Serie C

E’ delicatissima la situazione della Sampdoria, che è incappata in un’altra sconfitta della sua complicata stagione, perdendo il derby con lo Spezia per 2-0, un risultato che lascia i blucerchiati al terzultimo posto in classifica in Serie B.

Lo spettro della retrocessione in terza serie si fa piuttosto concreto. La posizione dell’allenatore Leonardo Semplici sembra ormai segnata, il club sta pensando a un cambio di rotta in extremis per cercare di salvare il salvabile. Secondo ‘Tuttosport’, la società doriana avrebbe preso contatti con Mancini, chiedendogli di intervenire in un momento così difficile per la sua ex squadra. Gli altri candidati per subentrare a Semplici sono Pirlo, Iachini e Andreazzoli. Le prossime ore potrebbero essere determinanti.