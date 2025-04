Leao firma in Serie A: arriva il colpo per due motivi

Rafael Leao è pronto a dire addio al Milan al termine della stagione. Il portoghese è voglioso di nuove sfide: resta in Serie A, l’annuncio per due motivi

Il talentuoso gicoatore del Milan non sta vivendo un ottimo periodo in maglia rossonera. In estate potrebbe arrivare l’addio definitivo per Rafael Leao: spunta la nuova mossa dal top club di Serie A. Saranno settimane intense per scoprire così la sua prossima squadra italiana: conosciamo il retroscena per due motivi.

Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro di Leao. Il talentuoso giocatore portoghese del Milan è pronto a dire addio al club rossonero per una nuova sfida. Una voglia immensa per mostrare tutto il suo talento: Leao così come Theo Hernandez starebbe pensando a fare subito le valigie per ritrovare quella serenità ormai andata persa. Una voglia immensa di nuove sfide per diventare tra i migliori al mondo: finora la sua crescita è stata sempre intervallata tra alti e bassi.

Colpo Leao in Serie A: la firma imminente, l’annuncio per due motivi

Un nuovo trasferimento da urlo per Rafael Leao dopo l’exploit in Serie A con la maglia del Milan. In passato è stato accostato alle big d’Europa, ma ora potrebbe restare anche in Italia con un colpo suggestivo.

Come svelato da Sky Sport, Leao potrebbe così dire addio al Milan per iniziare un nuovo percorso avvincente in Serie A. Il Napoli avrebbe l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte: dopo l’addio di Kvara a gennaio e quello di Osimhen in estate, il presidente De Laurentiis è pronto ad investire i tanti milioni per il talentuoso portoghese.

Novità importanti per conoscere così la sua prossima destinazione. Leao ha collezionato numerose panchine in stagione prima con Fonseca e poi con Conceicao. Le sue potenzialità sono sotto gli occhi di tutti, ma non è mai riuscito a mostrarle completamente. Il talentuoso portoghese ha bisogno di essere coccolato come avveniva proprio con Stefano Pioli: Antonio Conte sarebbe perfetto per la sua esplosione completa nel calcio internazionale.

In estate arriverà una nuova rivoluzione in casa rossonera per allestire una rosa competitiva dopo una stagione deludente: soltanto il trionfo in Supercoppa ha dato un po’ di entusiasmo ai tifosi. Leao è pronto a dire addio così come Theo Hernandez: i due top player rossoneri hanno voglia di nuove sfide per tornare a brillare di luce propria. Il presidente De Laurentiis non vede l’ora di blindare Antonio Conte investendo i tanti milioni incassati dalle cessioni di Kvara e Osimhen.