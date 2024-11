Juventus, la pista Psg per Fagioli è aperta: ecco come stanno le cose | CM.IT

Il centrocampista della Juventus, Fagioli, è finito nel mirino del Psg in vista del calciomercato di gennaio: valutazioni in corso

Si avvicina a grandi falcate il ritorno in campo, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. La tredicesima giornata del campionato di Serie A prenderà il via domani, sabato 23 novembre, con Verona-Inter alle 15, e si chiuderà lunedì col monday night tra il Venezia e il Lecce. Mentre sempre domani andrà in scena uno dei due big match di questo turno, Milan-Juventus in programma alle ore 18.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento falcidiati dagli infortuni: oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Arek Milik, in questa sosta si sono aggiunti Juan Cabal, per lui stagione finita, e Dusan Vlahovic, alle prese con un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche dalla partita di Champions League contro l’Aston Villa. Situazione difficile, dunque, per l’allenatore Thiago Motta e il suo staff in vista dei prossimi importantissimi impegni stagionali. E, proprio per ovviare a queste problematiche, si sta muovendo in vista del calciomercato di gennaio Cristiano Giuntoli. In primis, è necessario un tassello in difesa, vista la penuria e le tante partite da disputare.

L’ultimo nome circolato, in ordine di tempo, è quello di Antonio Silva del Benfica, ma, come raccontato dalla nostra redazione, il club lusitano, ad oggi, non ha intenzione di liberare il proprio centrale a metà stagione, men che meno con una formula alla Conceicao. Per quanto riguarda Milan Skriniar, invece, oltre a difficoltà economiche evidenti, date dall’alto ingaggio che percepisce al Paris Saint-Germain, c’è anche qualche perplessità fisica, non giocando con continuità da tempo, e tecnica, viste le caratteristiche dell’ex Inter. Oltre a questi, sono tanti gli altri giocatori accostati alla Juve, ma uno attualmente in rosa potrebbe andare a rimpolpare le casse e permettere di operare sul mercato invernale: Nicolò Fagioli.

Calciomercato Juventus, pista Psg concreta per Fagioli: valutazione alta

Accostato nei giorni scorsi al Paris Saint-Germain, per Fagioli potrebbero davvero aprirsi le porte per un trasferimento a Parigi. Il 23enne centrocampista, tornato a disposizione sul finire della stagione corsa dopo la squalifica per il caso scommesse, si aspettava di avere maggiore spazio con Thiago Motta. Fino a questo momento ha racimolato 12 presenze, poche dal primo minuto, e negli ultimi tre impegni tra campionato e Champions League è sempre rimasto in panchina. Una situazione che ha dato il via alle speculazioni sul suo futuro. E, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non si tratta solo di voci. La pista transalpina è concreta, si sta valutando con grande attenzione questa possibilità in vista di gennaio. La Juve valuta Fagioli non meno di 35 milioni di euro, forte anche di un contratto valido fino al 2028. Nel frattempo, potrebbe cambiare qualcosa anche nell’entourage del calciatore nelle prossime settimane: un passo che avvicinerebbe ancor di più la cessione. Quello che appare certo è che proposte importanti verranno valutate dalla Juventus, così come dal giocatore: tutte le parti sono disposte a discutere di un eventuale addio. Vedremo cosa succederà in questo lasso di tempo che manca all’apertura ufficiale della sessione invernale di mercato e vi terremo aggiornati.