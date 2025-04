Grealish in Serie A: asse col Manchester City

Il fantasista inglese medita l’addio ai ‘Citizens’ dopo una stagione pessima. Premier in pole, ma sarebbe concreta anche una pista italiana

Jack Grealish in Serie A, l’ipotesi che prende quota dall’Inghilterra e che parte da un presupposto: l’addio al Manchester City di mister 100 milioni di sterline, dopo una stagione che definire deludente è riduttivo. Per ritrovare il ruolo da protagonista, perso e forse del tutto mai avuto nella squadra di Guardiola, il fantasista inglese medita di andar via nel prossimo calciomercato estivo.

Il 29enne potrebbe optare per il ritorno a casa, cioè per quell’Aston Villa nel quale è esploso prima di fare il salto nei ‘Citizens’, che per lui hanno investito qualcosa come 117 milioni di euro. Una follia già col senno di prima, figuriamoci con quello del poi, ma non la prima e neanche l’ultima di un calcio inglese che fa decisamente storia a sé.

Oltre all’Aston Villa, ‘Givemesport.com’ cita altri due club di Premier in corsa per Grealish: il Tottenham e il Newcastle, che eventualmente potrebbero provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Stesso discorso per l’Aston Villa, che a fine stagione potrebbe rinforzare l’attacco del prossimo anno esercitando l’opzione di riscatto sul cartellino di Rashford.

Dall’Inghilterra: anche il Milan su Grealish

Per il futuro di Grealish, però, occhio alla Serie A. La medesima fonte scrive che “anche il Milan ha mostrato interesse” per il 29enne di origini irlandese autore quest’anno di 3 gol e 5 assist.

I rossoneri hanno costruito una buona relazione col City, vedi l’operazione Walker portata a termine nello scorso mercato di gennaio, così non si può escludere che possano fare un tentativo, magari pure per il solo prestito del calciatore il cui stipendio netto supera di poco i 10 milioni di euro.