Rashford all’Aston Villa, affare verso la chiusura: tutti i dettagli | CM.IT

Scaricato dal Manchester United, l’attaccante inglese cercato dal Milan rimarrà alla fine in Premier League

Rashford rimane in Premier League. Come raccolto da Calciomercato.it, è in chiusura l’operazione con l’Aston Villa di Emery.

Rashford all’Aston Villa: possibile riscatto sui 35/40 milioni

L’attaccante inglese ha detto sì e ora i due club stanno definendo le cifre dell’eventuale riscatto. Già, perché l’affare dovrebbe chiudersi in prestito con opzione d’acquisto in favore del club di Birmingham, ottavo in classifica ma qualificatosi agli ottavi di Champions.

Il riscatto dovrebbe essere fissato a circa 29/33 milioni di sterline, ovvero 35/40 milioni di euro più bonus per un totale intorno ai 50 milioni.

Aston Villa e Manchester United si dividono l’ingaggio fino a giugno

Come appreso ulteriormente da CM.IT, da qui a giugno l’Aston Villa pagherà metà ingaggio del classe ’97. Circa 2-3 milioni, con l’altra metà che sarà a carico dei ‘Red Devils’. Lo stipendio complessivo di Rashford tocca quota 11 milioni netti, bonus esclusi.

Proprio l’ingaggio è stata la principale discriminante per il suo mancato arrivo in Serie A, nello specifico al Milan, il quale ha poi fatto anche una scelta tecnica occupando il restante slot extraUE con Walker.

Il 27enne era stato proposto senza successo pure a Juventus e Napoli, mentre fuori dall’Inghilterra c’erano stati dei colloqui col Barcellona, che senza uscite non ha però potuto affondare il colpo.

Affondo Aston Villa dopo la cessione record di Duran

Italia a parte, il Barça rappresentava ovviamente la meta preferita dell’inglese, col Dortmund quella invece ‘salvagente’ se proprio non fosse arrivato niente di meglio.

In Premier si erano mosse Arsenal e Newcastle, poi l’affondo dell’Aston Villa dopo la cessione record (77 milioni di sterline) di Duran all’Al-Nassr.

Rashford aveva rotto col neo tecnico dello United Ruben Amorim, per questo non aveva altra scelta che andare via da Manchester, dove è nato ed esploso calcisticamente collezionando 426 presenze (più 14 nelle giovanili) e mettendo a segno 138 gol. L’Aston Villa sarà la seconda squadra della sua carriera, vedremo se anche quella del futuro o se solo dei prossimi quattro mesi.