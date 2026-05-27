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PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta e Kamada decisivi

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Voti, top e flop della sfida tra gli inglesi e gli spagnoli, valevole per la finale di Conference League

Il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano 1-0 e si aggiudica la Conference League. Per il club inglese, che la scorsa stagione si è aggiudicata la FA Cup, si tratta del primo trofeo internazionale della propria storia. Protagonista della serata è il centravanti Mateta, che a gennaio è stato ad un passo dal trasferimento al Milan. Niente da fare per il Rayo Vallecano, che nella ripresa ha tentato (inutilmente) di rientrare in partita.

Il gol di Mateta in finale
PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta e Kamada decisivi – calciomercato.it – Ansa Foto

Decisivo Mateta: gol e palo

Ritmi blandi e poche emozioni nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Il Crystal Palace prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma non crea particolari occasioni. Gli spagnoli si difendono con ordine e provano qualche sortita in contropiede. La palla gol più nitida è arrivata in pieno recupero con Mitchell, che di testa ha fallito una grande chance da due passi. Il Rayo Vallecano si era reso pericoloso con Alemao (che ha fallito una buona chance da due passi) e con Unai Lopez.

La partita si sblocca ad inizio ripresa: Wharton avanza palla al piede e tenta la conclusione con il mancino dal limite dell’area di rigore. Il portiere degli spagnoli Batalla è poco reattivo e respinge il tiro (che sembrava centrale) a centro area; sulla palla si avventa Mateta che da due passi insacca indisturbato. E’ la rete che rompe l’equilibrio e porta in vantaggio il Crystal Palace. Gli inglesi spingono e cinque minuti dopo creano una doppia, clamorosa occasione, colpendo tre pali nella stessa azione: Yeremy Pino calcia una punizione dal limite che colpisce entrambi i legni della porta spagnola; sulla sfera si avventa nuovamente Mateta, che colpisce a sua volta un legno. Il centravanti del Crystal Palace è scatenato e un minuto dopo sfiora ancora il gol, con un tiro respinto da Bateta. Una volta superato lo shock del gol subito, il Rayo Vallecano si getta in attacco: De Fruitos colpisce l’esterno della rete con un tentativo ravvicinato, poi è Camello a mandare sopra la traversa da buona posizione. Nel finale gli spagnoli spingono, ma non riescono ad incidere: il Crystal Palace può esultare.

Crystal Palace – Rayo Vallecano Top e Flop

TOP

Mateta 7,5: Una furia: nel primo tempo si muove tantissimo, cercando la posizione migliore in mezzo al campo. Nella ripresa si avventa su una corta respinta del portiere avversario e sblocca il risultato. Non contento, colpisce un palo e sfiora ancora un gol. Che rimpianto per il Milan…

Kamada 7: Se Mateta rappresenta un rimpianto per il Milan, il giapponese lo è per la Lazio; gioca a tutto campo, tocca un gran numero di palloni e dà sempre l’impressione di essere nel vivo del gioco. Fa ammonire diversi avversari con le sue finte.

Crystal Palace – Rayo Vallecano Top e Flop – calciomercato.it – Ansa Foto

FLOP

Bateta 5: L’incertezza sul gol di Mateta è decisiva. Poteva, e doveva respingere con maggior convinzione il tiro di Wharton. Per il resto, fa il suo.

Crystal Palace-Rayo Vallecano, le pagelle

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson 6; Canvot 6,5, Lacroix 6,5, Riad 6; Munoz 6, Wharton 7, Kamada 7, Mitchell 6,5; Sarr 6,5, Mateta 7,5, Pino 6. Allenatore: Oliver Glasner.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla 5; Rațiu 5,5, Lejeune 5,5, Ciss 6, Chavarria 6; Unai Lopez 6,5, O. Valentin 6; De Frutos 6,5, Palazon 5,5, A. Garcia 5,5; Alemao 6. Allenatore: Inigo Perez.

Crystal Palace-Rayo Vallecano, il tabellino

Marcatori: 50′ Mateta (C)

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Oliver Glasner.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. Allenatore: Inigo Perez.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Ciss, Palazon, Wharton, Lopez

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