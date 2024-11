La Juventus sacrifica Fagioli: almeno 25 milioni e scambio col top club

La Juve deve finanziare il mercato di gennaio per rinforzare la difesa di Thiago Motta: il nuovo piano del Dt bianconero Giuntoli

La mossa della Juventus che non ti aspetti. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe sacrificare uno dei suoi gioielli per finanziare il mercato in vista della finestra di gennaio.

Thiago Motta ha la necessità di rimpolpare il reparto difensivo con almeno un innesto, dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal. Il Dt Giuntoli potrebbe anche portare due difensori alla Continassa e un nome caldo in questo senso rimane sempre Skriniar. L’ex Inter gioca col contagocce al Paris Saint-Germain e si starebbe guardando intorno per cercare una nuova destinazione per avere maggiore spazio. La Juve avrebbe incassato il gradimento del giocatore, anche se lo scoglio sarebbe rappresentato dall’oneroso ingaggio da 10 milioni di euro all’anno dello slovacco. Giuntoli sta pensando così a soluzioni alternative per dare l’assalto a Skriniar e agli altri obiettivi per la difesa bianconera.

Calciomercato Juve, Fagioli non è intoccabile: cessione o carta per Skriniar

La Juventus ha bisogno di un tesoretto per operare sul mercato in entrata e, oltre a Mbangula, tra i sacrificabili ci sarebbe anche Nicolò Fagioli.

Quello del canterano sarebbe un addio doloroso, ma di fronte a un’offerta da 25 milioni di euro la ‘Vecchia Signora’ potrebbe avallarne la cessione nella sessione di gennaio come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. La Juve ha continuato a puntare su Fagioli nonostante la squalifica con il rinnovo l’anno scorso fino al 2028, ma il giovane centrocampista non sta trovando grande spazio con Thiago Motta vista anche la concorrenza nel reparto e potrebbe anche salutare Torino alla riapertura del mercato. Sul classe 2001 ci sarebbero stati dei sondaggi del Paris Saint-Germain attraverso i suoi agenti, con la Juventus che potrebbe quindi sfruttare la carta Fagioli per arrivare a Skriniar.

In questo caso la dirigenza bianconera punterebbe su un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il difensore slovacco, che per lasciare il PSG preferirebbe una sistemazione definitiva e non temporanea. Occhio quindi alla Continassa anche alla situazione di Fagioli, non più intoccabile nelle strategie di Giuntoli e Thiago Motta.