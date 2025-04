Giuntoli piazza Vlahovic in Premier: scambio con l’ex Serie A

Il serbo rilanciato da Tudor rimane in uscita dalla Juventus. Sondaggio del Barcellona, ma il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra

Con Tudor è tornato al centro dell’attacco della Juventus, ma nulla cambia per quanto riguarda il suo futuro. Un futuro che, a meno di clamorosissime sorprese, sarà lontano da Torino e dalla Serie A. L’avventura di Vlahovic con la maglia bianconera è giunta alle battute conclusive, con Giuntoli tornato a lavoro per trovare una nuova sistemazione al centravanti serbo.

Il discorso rinnovo si è chiuso da tempo, non essendoci i margini per un accordo. In sostanza il classe 2000 di Belgrado ha detto no a un taglio sostanzioso dell’ingaggio, che è di 10 milioni netti quest’anno e che sarebbe di 12 l’anno prossimo in caso di permanenza a Torino.

Così non ci può essere altra strada rispetto a quella del divorzio, onde evitare di perderlo a zero nel 2026. Non si può escludere un ‘trattamento alla Chiesa’ per Vlahovic nella prossima estate, qualora facesse muro puntando magari ad andarsene un anno dopo da svincolato.

Per l’ex Fiorentina ha fatto un sondaggio il Barcellona, alla ricerca di potenziali alternative a Lewandowski, ma per lui potrebbero muoversi concretamente alcuni club inglesi. Da settimane è tornata in auge la pista Aston Villa, mentre altre fonti hanno rilanciato quella rappresentata dal Newcastle, il quale potrebbe cedere Isak all’Arsenal.

Juve, 30 milioni di euro per Vlahovic: possibile intreccio con Osimhen

Vlahovic piace pure agli stessi ‘Gunners’, dove è appena approdato quell’Andrea Berta che qualche anno fa provò a portarlo all’Atletico Madrid. Non bisogna poi tralasciare il Manchester United, intenzionato a prendere un grande bomber nella finestra estiva che verrà.

Il ‘sogno’ è Gyokeres, l’alternativa si chiama Osimhen – che Giuntoli vorrebbe portare a Torino… – il piano C o D forse proprio Vlahovic, autore quest’anno di 14 gol in 36 partite. Il 25enne sarebbe senza dubbio sarebbe il profilo meno impegnativo sul piano economico, con la Juve che potrebbe ‘accontentarsi’ di 30 milioni di euro, cifra che gli eviterebbe una minusvalenza a bilancio.

Giuntoli può tentare lo scambio con Hojlund

Approfittando dell’interesse dei ‘Red Devils’, Giuntoli o qualche intermediario a lui vicino potrebbe prospettare al club inglese una ipotesi di scambio con Rasmus Hojlund, l’attaccante danese esploso qui in Italia, precisamente all’Atalanta la quale dopo un anno lo ha venduto allo United per la cifra record di 75 milioni di euro più altri 10 di bonus.

A ‘Old Trafford’, nel caos tecnico e societario che regna al Manchester United, il 22enne ha fatto enorme fatica, non riuscendo a imporsi. 24 le reti realizzate da Hojlund in 85 partite disputate. Il club di Ineos potrebbe aprire alla cessione del classe 2003, come allo scambio con Vlahovic seppur non alla pari considerate le differenti valutazioni dei cartellini.

Sulle due valutazioni avrebbero un peso non indifferente le rispettive situazioni contrattuali. Se quello di Vlahovic scade tra un anno, quello dell’ex atalantino nel 2028, senza contare l’opzione rinnovo di un’altra stagione e, soprattutto, lo stipendio lordo di circa 7 milioni. Niente a che vedere rispetto ai 22 milioni lordi (considerato che nel 2025/2025 il netto salirà a 12) del nativo di Belgrado.