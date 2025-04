Inzaghi rinnova con l’Inter: il primo regalo arriva dallo United

L’Inter sta già lavorando al futuro ed in tal senso il primo tassello può essere il rinnovo di Simone Inzaghi. Il primo regalo estivo, in tal senso, può arrivare direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ stata una stagione fino a questo momento sontuosa quella di cui si è resa protagonista l’Inter, dal momento che allo stato attuale delle cose è in linea con tutti gli obiettivi stagionali. Il discorso è apertissimo ovunque. La lotta con il Napoli per lo Scudetto è serrata in un testa a testa punto a punto, mentre in Coppa Italia la semifinale d’andata contro il Milan si è conclusa con un 1-1 che ha lasciato tutto apertissimo. Discorso diverso in Champions League, invece, dove a San Siro si dovrà difendere contro il Bayern Monaco la vittoria ottenuta in Baviera.

Questo ultimo mese e mezzo sarà dunque fondamentale per tutto il mondo Inter, ma sugli scudi in maniera del tutto inevitabile c’è Simone Inzaghi. A quanto pare c’è l’intenzione da parte di tutte e due le parti in causa di andare avanti insieme e per questo si parla con grande insistenza già di un rinnovo contrattuale a cifre da capogiro. Attenzione, però, all’interesse dall’Arabia Saudita. Meritate, ovviamente. In tal senso, in vista dell’estate il primo rinforzo può arrivare direttamente dal Manchester United e può essere una occasione da cogliere al volo.

Il primo regalo per Inzaghi arriva dal Manchester United: l’Inter ci pensa

In estate i Red Devils metteranno in atto una autentica rivoluzione e tanti calciatori saranno cambiati. Proveranno ad approfittare di questa situazione tante squadre. Italiane e non solo. Tra gli epurati del Manchester United, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, c’è anche il nome di Victor Lindelof, roccioso difensore centrale svedese che da tempo è sui taccuini dell’Inter. E sulle sue tracce, secondo il giornalista, ci sarebbero “club di Serie A“. Pur senza fare nomi esplicitamente.

Con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi che potrebbero seriamente salutare a parametro zero, Lindelof potrebbe essere un profilo perfetto per l’Inter. Anche lui, infatti, ha il contratto in scadenza in questa estate e di conseguenza potrebbe arrivare praticamente a titolo gratuito. Classe 1994, si tratta di un calciatore nel fiore dei suoi anni e, al netto del fatto che ha dovuto fare i conti con i problemi che hanno caratterizzato il recente passato dello United, è un calciatore di sicura affidabilità. In stagione ha trovato pochissimo spazio, totalizzando solo 17 gettoni, ma il suo valore è fuori discussione.