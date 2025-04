Inzaghi, blitz arabo e incontro agente-Inter | ESCLUSIVO

La prima importante offerta dell’Al-Hilal è arrivata nei giorni scorsi. Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it

L’Al-Hilal studia il rilancio per Simone Inzaghi. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club arabo potrebbe inviare un emissario in Italia, per provare a convincere l’allenatore dell’Inter ad accettare la nuova sfida.

La prima offerta, si sa, è arrivata nei giorni scorsi ed è una proposta molto importante, che avrebbe scatenato delle riflessioni da parte del tecnico, ora totalmente concentrato sugli obiettivi della sua squadra in Italia e in Europa.

Ieri, in conferenza stampa, Inzaghi ha rispedito al mittente le domande sul suo futuro. “Non è il momento per parlare del mio rinnovo, non è il caso – le sue parole alla vigilia di Inter-Bayern – Ho sempre detto che sto bene all’Inter e ho un grande rapporto con il club. Tra un mese e mezzo, quando finirà la stagione, ne parleremo con molta tranquillità”.

L’Inter vuole premiare Inzaghi con il rinnovo: c’è ottimismo sull’accordo

Di certo a Milano in pochi hanno dubbi: il rinnovo resta la priorità, considerando anche il legame tra l’allenatore e la sua società. I colloqui per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 proseguiranno quindi in un clima di fiducia e ottimismo. Sul tavolo, un accordo fino al 2027 con opzione per un’altra stagione a cifre ancora più alte rispetto a quelle attuali, circa 6,5 milioni a stagione con bonus.

La volontà della società resta quella di premiare l’allenatore per i risultati raggiunti, per il cammino in Europa, ma anche e soprattutto per la valorizzazione della rosa. Grazie al lavoro dell’ex Lazio tanti calciatori, come Marcus Thuram, hanno conosciuto nel tempo una crescita esponenziale del loro cartellino aumentando il loro appeal sul calciomercato.