Inter, mercato esplosivo: Marotta sorprende tutti

Le ultime notizie relative all’attacco del club nerazzurro e non solo. Ecco cosa può succedere tra conferme e addii: il punto della situazione

Finale di stagione in fermento per l’Inter. La squadra di Inzaghi è in corsa su tutti i fronti e le prossime gare si preannunciano decisive. In più a giugno dovrà affrontare anche il Mondiale per club.

Serve lo sprint giusto per rendere memorabile questa annata e dare un senso alla grande fatica che la squadra sta facendo per non mollare nessun obiettivo. Soltanto dopo sarà il momento delle riflessioni sul futuro, molte legate a quelle che sarà il prossimo attacco nerazzurro. Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it con la nostra direttrice Eleonora Trotta. Al centro anche le voci sul futuro di Marcus Thuram, “che sta benissimo a Milano, ma che l’Inter potrebbe anche decidere di cedere ad una cifra inferiore rispetto a quella della clausola, tra i 70 e gli 80 milioni. Se la proposta dovesse essere sui 55 milioni, l’Inter dirà sicuramente no, ma non dirà che è incedibile. Tante società hanno venduto pezzi pregiati, nessuno è incedibile nel mercato di oggi. Le valutazioni fatte da una società nella fase iniziale sono spesso distanti da quelle che sono le cifre finali di una trattativa”.

In casa nerazzurra si parla tanto anche del rinnovo di Simone Inzaghi, corteggiato dall’Arabia Saudita, dove i club possono offrire cifre inarrivabili per i club italiani. L’Al-Hilal è pronto al rilancio e un emissario del club potrebbe approdare in Italia per convincere direttamente il tecnico.

Inter, grandi manovre in entrata: David è il preferito

L’Inter però sarà grande protagonista anche in entrata. In primis un grande colpo in difesa e attenzione anche al discorso portiere, con Donnarumma che resta un nome fortemente attenzionato dalla dirigenza nerazzurra.

Capitolo attacco: oltre alla questione Thuram, attenzione anche alla possibile situazione Taremi. L’iraniano ha deluso e la possibilità di restare non è così certa. Anche perché il sogno di Marotta si chiama Jonathan David. A prescindere dal discorso costi, il canadese resta il preferito della lista nerazzurra, anche più di altri costosissimi profili come Gyokeres o Guirassy. “Il canadese è seguito da tantissime stagioni ed è il profilo che più piace in casa nerazzurra” ha sottolineato Giorgio Musso. Arrivare al giocatore non sarà però semplice. Club di Premier League sono molto interessati al natio di New York, che chiede un ingaggio oneroso (tra gli 8 e i 9 milioni di euro), mentre Inter e Juventus si sono al massimo fermate a 5/6 milioni di euro. L’assalto non è semplice proprio per il fatto della volontà del club meneghino di puntare su Thuram e Lautaro Martinez. Se però per il francese dovesse arrivare un’offerta da fantamercato, il discorso sarebbe diverso. Per il momento non si è andati oltre ai semplici contatti. Ad inizio stagione ci fu un blitz a Milano: l’Inter sa benissimo quelle che sono le richieste del ragazzo, che vuole una squadra in cui essere protagonista.