Inzaghi al posto di Allegri: firma choc dopo l’esonero

Cambio per quanto riguarda la guida tecnica: la scelta potrebbe ricadere su uno dei migliori tecnici italiani

Una partenza super, segnali che sembravano di rinascita, ma ora la situazione sembra essere tornata nel precipizio e la panchina potrebbe vedere un nuovo cambiamento.

La situazione in casa Chelsea è precipitata da dopo Natale. Dopo essere stati in lotta per le prime posizioni, i ‘Blues’ sono crollati dal Boxing Day. Da allora, in campionato, hanno infatti collezionato solo cinque successi (tutti in casa), quattro pareggi e ben sei sconfitte. Oltre all’eliminazione in FA Cup per mano del Brighton. Poco importa che in Conference League il cammino sia immacolato: il futuro di Enzo Maresca sembra essere parecchio a rischio. Il tecnico italiano resta in piena lotta per la Champions, ma la missione non è semplice. Al momento il Chelsea occupa il sesto posto in classifica a 54 punti, con il Nottingham Forest, terzo, a soli tre punti in più. La lotta però è serrata, con il Newcastle in grande forma, l’Aston Villa che insidia i ‘Blues’ e il Manchester City che punta alla risalita.

Chelsea, Maresca in bilico: si cercano alternative

Maresca ha un lungo contratto con il Chelsea, ma l’andamento delle ultime settimane ha alimentato le voci di un possibile esonero. La fiducia nei suoi confronti sembra essere calata e anche i tifosi non sembrano apprezzarlo più come prima.

Ecco quindi che secondo ‘Espn’ l’ipotesi di un addio pare abbastanza concreta, soprattutto se il Chelsea non dovesse riprendersi a livello di risultati. Ecco quindi che per la panchina dei londinesi potrebbero spuntare nuovi profili. Attenzione in primis a nomi italiani: i ‘Blues’ si sono spesso affidati a tecnici nostrani e potrebbero continuare a puntare su questa strada. Roberto De Zerbi, che ben conosce la Premier League, può essere un nome che fa gola. Così come Simone Inzaghi, visti i suoi eccellenti risultati all’Inter. Vi abbiamo raccontato come l’interesse nei suoi confronti sia notevole soprattutto dall’Arabia Saudita, ma potrebbe essere un’ipotesi per il Chelsea se le cose non dovessero andare bene.

Tra gli altri nomi va tenuto in considerazione anche Massimiliano Allegri, alla ricerca di una nuova sfida. E chissà che l’ipotesi Premier League non possa tentare il tecnico livornese.