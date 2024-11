Juventus, non c’è solo il Psg: anche il Marsiglia piomba su Fagioli | ESCLUSIVO

Il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato e ci pensano due top club della Ligue 1

Importante impegno nella quinta giornata del nuovo format della Champions League per la Juventus, volata a Birmingham per affrontare l’Aston Villa di Unai Emery per cercare di fare un passo avanti importante per il discorso qualificazione agli ottavi di finale.

L’allenatore bianconero, Thiago Motta, dovrà a fare a meno di diverse giocatori per questo rilevante match europeo: oltre ai lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, non ci saranno neanche Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Vasilije Adzic, Dusan Vlahovic e, l’ultimo della lista, Weston McKennie. Solo quattordici i giocatori di movimento a disposizione, situazione davvero complicata che costringerà l’uomo mercato Cristiano Giuntoli ad intervenire a gennaio per rinforzare la rosa. Per farlo, però, si potrebbe pensare ad una cessione che possa portare soldi nelle casse, utili per intervenire visto che, per la sessione invernale, il budget per le operazioni in entrata è vicino allo zero.

Il sacrificato, di cui si parla da diverse settimane, potrebbe essere Nicolò Fagioli. Il 23enne centrocampista ha giocato solo dieci minuti nelle ultime quattro partite disputate tra la Serie A e la Champions, subentrando nell’ultimo turno di campionato contro il Milan di Paulo Fonseca. Una situazione, forse, inaspettata, visto com’era iniziata la stagione e come la Juve si era mossa per lui, rinnovandogli il contratto fino al 2028 nel mezzo della tempesta per la squalifica legata alle scommesse. Alla prova del campo, però, Motta gli ha preferito altri calciatori in un settore dove, al momento per il momento, le alternativa. Vedremo stasera se scenderà in campo, vista la penuria di giocatori a disposizione, ma, nel frattempo, alcuni club mostrano il loro interesse in vista dell’anno nuovo.

Calciomercato Juventus, anche il Marsiglia di De Zerbi su Fagioli

Vi abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, dell’interesse reale del Paris Saint-Germain di Luis Enrique e dell’alta valutazione che la Juventus fa del cartellino del calciatore. Ma quello parigino non è il solo club francese ad aver messo nel mirino il prodotto del vivaio della Cremonese per il calciomercato di gennaio. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, attualmente terzo in classifica in Ligue 1 alle spalle proprio del Psg capolista e del Monaco, ha mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione.

La richiesta della società bianconera di avvicina ai 35 milioni di euro, una cifra sicuramente importante, ma le trattative sono fatte proprio per cercare di venirsi incontro. In ogni caso, allo stato attuale, si tratta solo di una richiesta di informazioni preliminari, vedremo se i marsigliesi, dove ritroverebbe Adrien Rabiot, affonderanno il colpo nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.