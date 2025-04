Juventus, l’erede di Vlahovic con lo scambio: l’affare che fa felici tutti

La Juventus riparte da Dusan Vlahovic, anche per cercare il nuovo attaccante: occhio allo scambio con il serbo con un top club di Oltremanica

Per la Juventus, è un finale di stagione in cui dare il massimo, per cercare di raggiungere l’obiettivo imprescindibile della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo a cui si punta con il ritorno di Dusan Vlahovic al centro dell’attacco. Tudor ha rilanciato il serbo da titolare contro il Genoa, dopo le esclusioni in serie nell’ultimo periodo con Thiago Motta alla guida, e si va verso una conferma di questa scelta anche per il big match contro la Roma di domenica sera.

Vlahovic del resto rimane il miglior realizzatore stagionale della Juventus e ai suoi gol i bianconeri provano ad aggrapparsi nelle ultime decisive giornate di campionato. Dal canto suo, l’attaccante va a caccia di riscatto e intende lasciare il segno, per provare a salutarsi vicendevolmente con il sorriso.

Un buon finale di annata servirebbe anche alla Juve per non svalutare troppo il residuo valore di cartellino del bomber e a lui per guadagnarsi la chiamata di un club importante. Interessi che coincidono e che possono portare a intrecci positivi sul calciomercato. Gli estimatori per Vlahovic in ogni caso non mancano, potrebbe prendere piede uno scambio tra attaccanti che accontenterebbe tutti.

Vlahovic-Nkunku, idea di scambio tra Juventus e Chelsea: i dettagli

Se in Inghilterra, l’interessamento di lunga data dell’Arsenal per il serbo in questo momento sembrerebbe affievolirsi un po’, il Chelsea invece continua a pensarci seriamente. E con i londinesi si potrebbe imbastire uno scambio tra Vlahovic e Nkunku.

A Londra, hanno puntato forte sul francese, che però non ha corrisposto del tutto le aspettative. In stagione, siamo a 14 gol in 38 presenze, un rendimento non deficitario, ma ci si aspettava di più, specie in campionato (appena 3 reti in tutto). Ecco perché l’idea dell’avvicendamento potrebbe far comodo a entrambi i club. Vlahovic peserà a bilancio a giugno, per la Juventus, per 35 milioni di euro, i bianconeri potrebbero tentare di avvicinare la valutazione del cartellino di Nkunku a quella cifra per uno scambio alla pari. O concordando con gli inglesi un minimo indennizzo da corrispondere a parte.