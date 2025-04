Calciomercato: hanno preso Nico Williams, sarà il colpo dell’estate

Il giocatore spagnolo è sempre più vicino a lasciare l’Athletic Bilbao. Un club sarebbe pronto a pagare una cifra importante per il classe 2002

L’Athletic Bilbao potrebbe salutare Nico Williams nel prossimo calciomercato. I baschi fino ad oggi hanno sempre resistito alle offerte arrivate per il classe 2002. Nonostante una clausola rescissoria fissata a 58 milioni, nessuna squadra è arrivata a questa cifra e le proposte sono state respinte dal club spagnolo. La scorsa estate sembrava praticamente fatta per il trasferimento al Barcellona. Poi i problemi dei blaugrana hanno fatto saltare tutto.

Ora, però, l’addio di Williams all’Athletic sembra essere questioni di mesi. Il club basco ha la consapevolezza che difficilmente riuscirà a trattenere il suo talento anche la prossima stagione. Troppe le squadre su di lui e una, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe addirittura intrapreso i contatti con l’entourage del calciatore per capire la volontà del diretto interessato. Il campione d’Europa non ha chiuso la porta ad un trasferimento. Da tempo spinge per un salto di qualità importante e questo sembra essere ormai prossimo. Naturalmente non sarà semplice trattare con il Bilbao, ma c’è la sensazione che questo sarà il colpo dell’estate.

Mercato: colpo Nico Williams, si chiude in estate

Nico Williams è uno dei talenti presenti sul panorama mondiale. Lo scorso Europeo è stata la consacrazione definitiva per il classe 2002. Prestazioni con la Spagna di livello assoluto e tutte le big lo hanno messo nel mirino. Addirittura a gennaio si era parlato della possibilità di vederlo al Napoli. L’ipotesi di pagare la clausola rescissoria da 58 milioni di euro con i soldi della cessione di Kvaratskhelia era presente nella testa di Conte. Poi si trattava di una operazione complicata e si è preferito non approfondire la questione.

Ora, però, il Napoli è tagliato fuori. Il futuro di Nico Williams sembra essere all’Arsenal. Il ds Berta, che per anni è stato all’Atletico Madrid, lo conosce molto bene ed è un suo estimatore da tempo. Il direttore sportivo dei Gunners avrebbe già incontrato l’entourage dello spagnolo per capire la disponibilità di un suo trasferimento in Premier League. Nessuna chiusura, anzi massima disponibilità.

Ora Arsenal e Athletic Bilbao devono trovare l’accordo per Nico Williams in ottica calciomercato estivo. La disponibilità da parte di tutte le parti c’è e per questo motivo l’affare è destinato a concludersi. I Gunners la prossima stagione vogliono ambire in grande e lo spagnolo è solo il primo di una serie di colpi da mettere a segno.

Arsenal scatenata: Nico Williams e non solo

L’Arsenal con il ds Berta ha completamente cambiato modo di ragionare. Nico Williams è solamente il primo colpo di una sessione di calciomercato che vedrà i Gunners assoluti protagonisti.

Dall’Inghilterra, infatti, parlano di un interesse concreto per Gyokeres dello Sporting. Lo svedese sarebbe il primo obiettivo per l’attacco dopo aver sondato profili di livello come per esempio Vlahovic. Ma non è finita qui visto che si parla anche di un Zubimendi sempre più vicino al trasferimento a Londra.