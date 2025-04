Nuovo Ds UFFICIALE e Gyokeres: Vlahovic fatto fuori

Il nuovo direttore sportivo non perde tempo e va alla ricerca di un nuovo attaccante. Il destino di Vlahovic cambia ancora

Siamo entrati nella fase più calda della stagione, quando si andranno ad emettere i verdetti relativi ai vari campionati in giro per l’Europa.

In Serie A la Juventus è alla disperata rincorsa di un posto Champions dopo aver anche cambiato allenatore con l’arrivo di Igor Tudor in panchina al posto di Thiago Motta. Poi in estate sarà tempo di rivoluzionare ancora, con la rosa che dovrebbe subire svariati ritocchi, al netto anche di dove si collocheranno in classifica i bianconeri. Tra i reparti da tenere maggiormente sott’occhio c’è l’attacco che tra le incertezze sul prestito di Kolo Muani e la fine probabile del ciclo legato a Vlahovic avrà molto di cui far discutere.

Il centravanti serbo, in scadenza nel 2026, dovrebbe dunque salutare nella sessione estiva visto anche l’alto ingaggio che percepirà. In questo senso era stato lungamente accostato all’Arsenal, altra società che è in preda ad una serie di grossi cambiamenti. Il nuovo direttore sportivo dei ‘Gunners’, Andrea Berta, non perde tempo e si mette subito al lavoro per rinforzare l’attacco. Subito dopo la sua nomina, il collega David Ornstein ha rivelato che il dirigente italiano avrebbe già individuato un obiettivo “sempre più rilevante” per il club londinese.

Calciomercato, rivoluzione all’Arsenal: da Berta a Gyokeres

Tra le priorità di Berta c’è proprio la ricerca di un centravanti che possa dare supporto offensivo a Gabriel Jesus incrementando la forza d’azione dei Gunners. Stando a quanto evidenziato da ‘The Athletic’ il dirigente italiano sarebbe un estimatore di lunga data di Gyokeres, che sta vivendo un’altra stagione fenomenale con lo Sporting.

Dal canto suo Arteta pare apprezzare molto Isak del Newcastle che però spara alto e non pare intenzionato a cederlo facilmente. Il club londinese punta quindi forte su Gyokeres, con buona pace della stessa Juventus e di Vlahovic, finito dunque indietro nell’elenco dei papabili.

Il bomber svedese dello Sporting è dunque in cima alle preferenze ma ci sarà da fronteggiare anche la concorrenza di Chelsea, Nottingham e Newcastle, oltre al solito Manchester United. Resta da capire la posizione dello stesso Gyokeres in merito a un possibile passaggio all’Arsenal, ma Berta e il consiglio di amministrazione lavoreranno sul nazionale svedese da qui alla finestra di mercato estiva.