Messo fuori rosa in Spagna: il Milan ne approfitta subito

Il Milan a caccia di rinforzi sul mercato può sfruttare la situazione delicata di un calciatore di talento: in Spagna, destinato a finire fuori rosa

Ancora una volta, il Milan è stato protagonista dell’ennesima prestazione paradossale, in una stagione in cui l’ottovolante emotivo è stato portato in campo alle estreme conseguenze. Ma con risultati non all’altezza delle aspettative e con una annata che rischia di volgere assai malinconicamente al termine.

Rossoneri ormai tagliati fuori dalla corsa per un posto in Champions e, dopo il pari con la Fiorentina, che vedono a rischio addirittura il piazzamento europeo in campionato. Il 2-2 con i viola serve a poco per la classifica, l’ultima chance per salvare parzialmente l’annata sta nel derby di ritorno di Coppa Italia per provare ad accedere alla finalissima di Roma. A San Siro, è andato in scena un copione visto già troppe volte negli ultimi mesi, con un approccio deficitario e una reazione più basata sulle individualità che su un vero spirito di squadra.

Motivi per i quali il nuovo Milan dovrà poggiare su presupposti assai diversi e con tanti volti destinati a cambiare. In vista del prossimo calciomercato, il Diavolo dovrà rinforzarsi adeguatamente e non a caso le ipotesi si sprecano in questo periodo. La dirigenza dovrà correggere gli errori commessi e andare a caccia di opportunità da non farsi sfuggire. La grande occasione può arrivare da un giocatore ai margini della rosa al Barcellona.

Barcellona, bufera Ansu Fati: torna eleggibile per il Milan

Era stato segnalato, agli esordi, come uno dei più grandi talenti che avrebbero segnato gli anni a venire nel mondo del calcio, Ansu Fati, che invece è preda di una incredibile involuzione.

Soltanto otto presenze in stagione per l’attaccante, che non vede il campo dal primo turno di Coppa del Re a gennaio. Da allora, lunga serie di panchine e addirittura di esclusione dai convocati. Il tecnico Hansi Flick ha perso la pazienza e gli avrebbe già comunicato che da qui a fine anno non giocherà più. L’indiscrezione lanciata da ‘DonBalon’ fa rumore, in estate il Barcellona potrebbe cercare un acquirente. Per il Milan, un giocatore del genere da rilanciare potrebbe essere una scommessa da poter vincere. Attenzione poi a eventuali discorsi che potrebbero includere Rafael Leao in chiave blaugrana.