Lecce e Venezia non si fanno male: il pareggio non serve a nessuno

Pareggio nello scontro salvezza con la squadra salentina che riacciuffa i lagunari con Baschirotto: un punto a testa

Un punto a testa e nessuno contento. Lecce-Venezia finisce 1-1: lo scontro salvezza non fa felice Giampaolo, né Di Francesco, con un pareggio che muove troppo poco la classifica.

Era una sorta di spareggio con i salentini che potevano approfittare per allungare e i lagunari che avevano l’occasione per fare un bel salto in avanti e avvicinarsi alla quota salvezza. Così non è stato per nessuna delle due, al termine di un match particolarmente equilibrato, in cui nessuna delle due squadre ha prevalso sull’altra a livello di gioco e occasioni.

Si decide tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui il Lecce è partito forte, ma non è riuscito a creare troppe palle gol. Nella ripresa, invece, a partire con il piede premuto sull’acceleratore è stato il Venezia che ha trovato il gol dopo cinque minuti. Punizione di Zerbin, Gallo prova ad anticipare l’avversario ma colpisce male e batte Falcone.

Serie A, Lecce-Venezia 1-1: la nuova classifica

Il gol sembra svegliare il Lecce che prova a stringere di assedio la porta di Radu. Al 65′ è Baschirotto a far esplodere il Via del Mare con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Qualche minuto è N’Dri a colpire il palo da ottima posizione

La partita si accende con ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. Radu salva ancora su Baschirotto, Oristano in contropiede fa tremare lo stadio, ma non arriva il gol: finisce 1-1, un pareggio che serve a poco.

LECCE-VENEZIA 1-1: 50′ Gallo aut. (V), 65′ Baschirotto (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio, Roma e Fiorentina* 52; Milan* 48; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce* 26; Empoli 23; Venezia* 21; Monza* 15.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Venezia-Monza sabato 12 aprile ore 15; Juventus-Lecce sabato 12 aprile ore 20.45.