Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare

Il difensore potrebbe non essere riscattato dal Fenerbahce e ritornare nel nostro campionato. Una big è pronta a mettere sul tavolo uno scambio

Milan Skriniar come Osimhen. La destinazione turca è stata accettata per trovare spazio e rilanciarsi dopo alcune stagioni complicate. Ma la volontà del calciatore è molto chiara: tornare in uno dei campionati europei più importanti da protagonista. Per questo motivo il riscatto del Fenerbahce non è assicurato. Anzi per il centrale potrebbero aprirsi anche le possibilità di una nuova esperienza in Serie A. Dalla scorsa estate si parla di un suo rientro viste le difficoltà avute nel PSG, ma le cifre non hanno mai consentito di arrivare alla fumata bianca.

Ora, però, c’è la possibilità di uno scambio che potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. Secondo quanto riferito da Konur, il PSG sarebbe fortemente interessato ad un calciatore e non è da escludere la possibilità di vedere inserito nella trattativa proprio Skriniar. Ad oggi è una semplice ipotesi di calciomercato e quindi ci vorrà del tempo per capire come si potrà evolvere il tutto. Ma di certo si tratta di un qualcosa da attenzione considerata la volontà dell’ex Inter di riprovare una nuova esperienza in Serie A.

Calciomercato: Skriniar ritorna in Italia, i dettagli

Milan Skriniar ha come principale obiettivo quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo dopo si potrà ragionare con attenzione sul suo futuro. L’intenzione da parte del difensore è molto chiara: riprovare una esperienza nel nostro campionato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni di Konur, il PSG ha messo nel mirino Thuram. Il centrocampista della Juventus sta facendo molto bene e su di lui ci sono gli occhi delle big inglesi e del club transalpino. I bianconeri per il momento non hanno intenzione di lasciar partire il centrocampista, ma davanti ad una proposta importante tutto potrebbe cambiare. E i parigini, per abbassare un po’ il prezzo, starebbero ragionando sulla possibilità di inserire nella trattativa di calciomercato Skriniar.

Skriniar è un nome da tempo sul taccuino Giuntoli. I bianconeri ci hanno provato già nelle scorse sessioni di calciomercato senza però successo. Ora l’interesse nei confronti di Thuram da parte del PSG potrebbe cambiare la situazione e portare il difensore slovacco alla Juventus.