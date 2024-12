Colpo Skriniar, trattativa verso la chiusura: cosa ha deciso la Juve

I due club fiduciosi sulla definizione dell’affare per il cartellino dell’ex capitano dell’Inter, fuori dai piani di Luis Enrique

Il calciomercato di gennaio è alle porte. La priorità della Juventus rimane un difensore centrale, se non due considerati i gravi infortuni di Bremer e Cabal. A tal proposito, sono di assoluto rilievo le indiscrezioni sul futuro di Skriniar, in uscita dal Paris Saint-Germain e apprezzato da Giuntoli.

La scelta della Juve a proposito del difensore è stata fatta già da diverse settimane. In sintesi: il rinforzo per il reparto arretrato non dovrà essere un calciatore in là con gli anni e, cosa ben più importante, non troppo impegnativo lato ingaggio. Sappiamo bene, infatti, come sulla sponda bianconera sia iniziata da un annetto a questa parte un’opera di ringiovanimento della rosa come riduzione del monte stipendi.

Niente Skriniar, Hancko e Antonio Silva sempre in cima alla lista della Juventus

Ecco perché l’ipotesi Skriniar non è mai realmente decollata. È vero che Giuntoli stima molto l’ex capitano dell’Inter, ma lo slovacco guadagna circa 10 milioni a stagione bonus esclusi. Davvero troppo per la ‘nuova’ Juventus, tra l’altro lo slovacco sta per spegnere 30 candeline (l’11 febbraio) e viene da due anni complicatissimi a causa di seri problemi fisici.

Gli ultimi sei mesi in nerazzurro sono stati un disastro, e l’anno e mezzo a Parigi non è poi stato tanto meglio: appena 37 le presenze, per complessivi 2.631′. Per la difesa bianconera, dunque, resistono in cima alla lista – sono al momento quelli concreti e credibili – i nomi di Hancko e Antonio Silva.

Juventus, Skriniar verso il Galatasaray: trattativa in corso col PSG

Fuori dai piani di Luis Enrique, Skriniar potrebbe lasciare il PSG a stretto giro di posta. Il futuro del classe ’95, che in Serie A indossò prima la maglia della Sampdoria, potrebbe essere in Turchia. Stando a ‘Fotomac’, il centrale ha trovato un accordo con il Galatasaray dell’ex compagno interista Mauro Icardi, e dove sta segnando a raffica (12 gol in 15 partite) un certo Victor Osimhen.

Galatasaray e Paris Saint-Germain sono in eccellenti rapporti, come dimostra anche lo stesso affare Icardi concluso prima in prestito e poi a titolo definitivo. Per la medesima fonte durca, i due club stanno trattando ora per Skriniar, fiduciosi sul fatto che si possa giungere a un’intesa per il cartellino dell’ex Inter, contrattualmente legato alla società di Al-Khelaifi fino a giugno 2028.