Asse Juve-Roma: nuovo affare dopo Soulé, Arthur la chiave

I rapporti tra le due squadre sono da tempo ottimi e per questo motivo non è da escludere una nuova operazione simile in futuro

Nonostante la rivalità fra le due tifoserie, l’asse tra Juventus e Roma continua ad essere molto calda. I club in passato hanno chiuso diverse operazioni e in futuro un altro affare potrebbe essere messo nero su bianco. Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, il Girona vorrebbe puntare ancora una volta su Arthur, ma le cifre richieste dalla Vecchia Signora per il riscatto sono molto alte e per questo motivo l’ipotesi più probabile è quella di un ritorno a Torino per poi magari iniziare una nuova avventura sempre in Serie A.

La Roma ci aveva pensato durante il calciomercato invernale e, a questo punto, non è da escludere che ci possa essere un tentativo anche nella prossima sessione. Si parla tanto della cessione di Paredes e Arthur potrebbe rappresentare la giusta carta per andare a sostituire l’argentino. E attenzione allo scambio considerato che la Juventus è pronta a sfruttare questa occasione per andare a rinforzare la propria rosa.

Calciomercato: affare tra Roma-Juve, le ultime

I rapporti tra Roma e Juventus sono ottimi a livello di società. In passato sono stati diversi gli scambi messi a segno tra le due squadre e non è da escludere che in futuro possa essere messa a segno un’altra operazione simile. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma il ritorno di Arthur apre alla possibilità di una operazione tra i due club. Vedremo se in futuro sarà così oppure si andranno a prendere altri giocatori.

Arthur piace tanto alla Roma e non è da escludere che la Juventus possa chiedere il cartellino di Ndicka. Il difensore, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tra i giocatori in partenza e quindi i bianconeri sono pronti ad approfittare della situazione per piazzare un colpo di calciomercato importante. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e quindi non possiamo escludere dei cambi di programma.

Ma la Juventus è pronta a sondare il terreno per Ndicka e il nome di Arthur rappresenta la pedina giusta per provare a chiudere una operazione di calciomercato. Naturalmente bisognerà capire se la proposta dei bianconeri soddisferà il club giallorosso o la Roma chiederà solo una cifra cash.

Mercato: la Roma punta Arthur

A prescindere da un eventuale interesse della Juventus per Ndicka, la Roma sembra essere comunque intenzionata a sondare il terreno per Arthur nel prossimo calciomercato. Il centrocampista brasiliano, infatti, era un nome già cercato in passato per rinforzare il centrocampo.

Molto dipenderà anche da Paredes. L’addio dell’argentino aprirebbe ancora di più alla possibilità di vedere Arthur con la maglia della Roma nel prossimo calciomercato. Naturalmente bisognerà capire se il Girona opterà per non riscattare il brasiliano dopo una seconda parte di stagione positiva.