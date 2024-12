Juventus, Arthur ha scelto il suo futuro: così si sblocca il mercato di Thiago

Dalla cessione di Arthur, il club bianconero conta di ricavare le risorse per le proprie operazioni in entrata: il punto su tutte le squadre interessate

Non è un caso che il calciomercato inizi a infiammarsi in corrispondenza del Black Friday, con giocatori come Leao, Dybala e Douglas Luiz che hanno perso improvvisamente valore. Tra i calciatori che nel nostro campionato si sono pesantemente deprezzati, c’è anche Arthur, arrivato anni fa alla Juventus nell’ambito di una maxi plusvalenza che coinvolse Pjanic. Un affare che, però, finì col non giovare né alla Juventus, né al Barcellona, né ai due giocatori. A Torino, il centrocampista brasiliano non si è mai sentito a casa. Da tempo è un corpo estraneo e oggi è definitivamente fuori dal progetto. Ma può essere lui a dare la svolta per il mercato bianconero.

La Juventus ha assoluto bisogno di monetizzare, per effettuare acquisti. E l’opportunità può arrivare proprio dal centrocampista. Che nonostante non veda il campo da mesi, ha diversi estimatori. In esclusiva a Calciomercato.it, l’agente di Arthur, Federico Pastorello, ha chiarito la sua volontà di restare in Europa, nonostante le tante offerte provenienti dal Brasile. Anche nel vecchio continente, c’è chi crede in lui, dato che nella scorsa stagione, con la Fiorentina, era dopotutto riuscito a esprimersi a discreti livelli. Si può dare vita a un corposo gioco di intrecci che potrebbe agevolare le mosse dei bianconeri.

Arthur, Fagioli e Antonio Silva: così cambiano gli scenari per la Juventus

Ci aiutano a fare il punto sulle tante pretendenti di Arthur le informazioni riportate da ‘Goal.com’ in Brasile. Oltre alle solite Corinthians e Gremio, come dicevamo, tante squadre europee e carte importanti da giocarsi per i torinesi.

Si parla anche, per Arthur, del Benfica, dove la Juventus segue Antonio Silva. E chissà che il centrocampista non possa essere inserito direttamente nel discorso. Il Marsiglia, oltre a Fagioli, segue proprio Arthur, dunque i contatti con i francesi possono intensificarsi e fornire altre opportunità di dialogo. Anche se, sempre secondo i brasiliani, il Girona e il Como sarebbero davanti a tutte le altre nella corsa al brasiliano. La Juventus, dal canto suo, partirebbe da una richiesta iniziale di 15 milioni di euro, che però potrebbe anche essere rivista al ribasso.