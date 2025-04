Inter, arriva subito da Bologna: scambio tra bomber in Serie A

Una nuova svolta in casa Inter per puntellare la rosa nerazzurra a disposizione di Inzaghi. Ecco la mossa a sorpresa in Serie A: scambio tra bomber

L’Inter è sempre molto attenta ad ogni operazione in ottica futura. Spunta il nuovo assalto al bomber del campionato italiano: scambio tra goleador per continuare a sognare in grande. Una nuova pista davvero percorribile per arrivare sempre in alto: conosciamo gli ultimi dettagli decisivi.

Una sfida decisiva in campo e fuori: Bologna-Inter si è già accesa con la sfida che si giocherà al Dall’Ara nel giorno della Santa Pasqua. Un nuovo intreccio di calciomercato con incontri già pianificati in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio tra i bomber. Saranno settimane intense per conoscere così le prossime mosse in ottica futura: Marotta scenderà in campo in prima persona per concludere la trattativa in tempi brevi.

Calciomercato, intreccio tra goleador in Serie A: l’Inter esulta

Tutto può cambiare velocemente per ambire a grandi palcoscenici. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per delineare i prossimi passi per il futuro: arriva subito da Bologna, l’intreccio sarà decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe sfruttare la carta di Francesco Pio Esposito per strappare il sì a Santiago Castro del Bologna. Il giovane attaccante dello Spezia, classe 2005, è ancora di proprietà del club nerazzurro che l’ha premiato con il prolungamento contrattuale. Ora arriverà una nuova chance per lui in prestito in Serie A dopo l’exploit in cadetteria.

Castro è ormai nel mirino dei nerazzurri già da mesi per avere subito l’alternativa del connazionale Lautaro Martinez. Il Bologna lo vorrebbe subito avere a disposizione dopo l’affare con l’Inter per Fabbian, arrivato all’interno dell’operazione Arnautovic. La dirigenza nerazzurra continua a seguire Nico Paz e Raspadori per incrementare il tasso tecnico dell’attacco di Simone Inzaghi.

A breve si conoscerà tutta la verità per la fattibilità dell’operazione in Serie A. Pio Esposito non vede l’ora di giocare il Mondiale per Club con l’Inter per poi essere protagonista in prestito: spunta l’occasione chiamata Bologna, una piazza importante per mettersi in mostra. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dello scambio: la carta dell’attaccante di Castellammare di Stabia sarà decisiva. L’Inter vuole continuare a volare in alto per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione.