Futuro in bilico con la maglia nerazzurra: incontro per Maldini | CM

Il figlio d’arte ex ed Lazio potrebbe lasciare nuovamente l’Atalanta questa estate: le pretendenti sul mercato

Rimane incerto il futuro di Daniel Maldini, dopo aver terminato la parentesi alla Lazio. Il figlio d’arte tornerà all’Atalanta, dove ritroverà in panchina mister Sarri.

L’obbligo di riscatto per Maldini in biancoceleste (di poco superiore ai 14 milioni) è infatti saltato, complice la mancata qualificazione in Europa della squadra capitolina. L’attaccante è un profilo che non dispiace a Sarri, che alla Lazio lo ha impiegato principalmente da ‘falso nueve’.

L’Atalanta e il nuovo Ds Giuntoli faranno le necessarie valutazioni sul giocatore, che ha comunque mercato in Serie A in caso di una nuova partenza.

Maldini lascia di nuovo l’Atalanta? Il Parma incontra gli agenti

Daniel Maldini potrebbe trovare poco spazio a Bergamo vista la concorrenza in attacco, con i dirigenti orobici che a quel punto cercherebbe la destinazione migliore per il talento classe 2001.

Il figlio d’arte è un profilo che piace a Torino e Sassuolo, mentre di recente è tornato sotto anche il Parma che lo aveva sondato nella finestra di gennaio. Nei giorni scorsi – come raccolto da Calciomercato.it – c’è stato un incontro con gli agenti di Maldini, dove la dirigenza del sodalizio emiliano ha chiesto informazioni sulla situazione dell’attaccante.

Il Parma vuole rinforzarsi in attacco vista anche la possibile partenza di Pellegrino e chiederebbe all’Atalanta il prestito con eventuale diritto di riscatto per Maldini.