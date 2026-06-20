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“Juve e Napoli su Dybala”: la Joya ha già scelto

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Arriva un incredibile aggiornamento di calciomercato sull’argentino, in trattativa con la Roma

Alle prese da settimane con la trattativa per il rinnovo contrattuale con la Roma, Carlos Novel, agente di Paulo Dybala, sta ricevendo chiamate da diverse squadre, interessate a conoscere lo stato dell’arte delle negoziazioni con i giallorossi.

Paulo Dybala esulta
“Juve e Napoli su Dybala”: la Joya ha già scelto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra queste, secondo Fabiana Della Valle, ci sarebbero anche il Napoli e, soprattutto, la Juventus. Nel corso del podcast Il Blitz su gazzetta.it, la giornalista ha parlato di un clamoroso ritorno in bianconero. “Non c’è ancora la fumata bianca sul rinnovo perché la Roma ha offerto 2,5 più bonus, Dybala ne chiede 3 con un’opzione per l’anno successivo. In più c’è la valutazione sulla facilità o meno dei bonus da raggiungere. Dybala vuole la Roma ma si guarda anche intorno”.

“Qualche squadra si è fatta avanti e una è sorprendente, perché è la Juventus. Durante il mercato si cerca sempre di capire la situazione dei giocatori in scadenza ed è quello che ha fatto la Juve ,contattando Carlos Novel per conoscere le cifre”.

“Ci tengo a specificare che Dybala ha chiarito a tutti che la priorità è la Roma e che vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale. Si è mosso anche il Napoli, ma c’è Allegri e lui andò via dalla Juve quando c’era ancora lui in panchina. A Spalletti Dybala piace”.

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