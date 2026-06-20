Musetti-Berrettini, ora è ufficiale: cambia tutto a Wimbledon

A poco più di una settimana dall’inizio di Wimbledon sono ufficiali le decisioni su Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini

Lunedì 29 giugno, una data che gli appassionati di tennis devono segnare in rosso sul calendario. E’ il giorno in cui inizia la nuova edizione di Wimbledon, terzo Slam della decisione che durerà fino al weekend dell’11-12 luglio.

Un torneo attesissimo che non vedrà tra i suoi protagonisti Lorenzo Musetti. Dopo il Roland Garros, il tennista azzurro salterà anche i Championship a causa di una lesione al retto femorale della gamba sinistra. Un infortuno che Musetti ha subito nel corso dell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia conclusa agli ottavi di finale con l’eliminazione in due set contro Ruud.

“Non è una decisione facile ma è quella giusta. La mia priorità è tornare al 100%”, ha scritto Musetti nel post su Instagram con il quale ha annunciato il suo forfait da Wimbledon, torneo in cui si è spinto fino in semifinale nel 2023. Ritiro di Musetti che agevola Matteo Berrettini il quale entrerà nel main draw dei Championship senza passare dalle qualificazioni.

Nonostante l’attuale 49esima posizione nel ranking ATP, il tennista romano avrebbe dovuto disputare il torneo di qualificazione in quanto la entry list di Wimbledon si è chiusa prima del Roland Garros, torneo in cui Matteo ha raggiunto i quarti di finale. Berrettini aveva sperato nella concessione di una wild card da parte degli organizzatori, possibilità che non gli è stata data nonostante la finale disputata ai Championship nel 2021.

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L’ennesimo infortunio che ha costretto Berrettini al ritiro nel corso del match contro Arnaldi al Roland Garros non si è rivelato fortunatamente di grave entità. La sua partecipazione a Wimbledon, pertanto, non è in dubbio. Fuori dalle teste di serie, Matteo potrebbe incorrere tuttavia in un sorteggio impegnativo con il possibile incrocio con uno dei big già ai primi turni. Lo scorso anno, Berrettini è stato eliminato all’esordio dal polacco Majchrzak, quest’ultimo recente vincitore al torneo di Hertogenbosch.