Lazio-Bodo, rigore Castellanos: Baroni spiega la scelta. Poi interviene Zaccagni | VIDEO CM.IT

Il tecnico biancoceleste e il capitano prendono la parola dopo la batosta dell’eliminazione contro i norvegesi ai rigori

La Lazio esce dall’Europa League dopo una rimonta incredibile completata e poi vanificata con il gol subito nel secondo supplementare e gli errori pesantissimi dal dischetto. Tema principale del postgara proprio le scelte dei rigoristi, con Tchaouna e soprattutto Castellanos che sono parse decisioni avventante e nel caso dell’argentino inspiegabili.

Il tecnico biancoceleste Baroni le spiega in conferenza stampa, poi dopo di lui le dichiarazioni di Mattia Zaccagni.

“Questa sera è chiaro, c’è tanto dolore, fisico, sotto tutti gli aspetti. La squadra è sfinita e in più c’è anche la delusione di essere usciti pur meritando di andare avanti. Ho ringraziato la squadra a fine partita, ho detto loro che sono oroglioso. I calci di rigore sono una lotteria. Abbiamo chiesto anche perché il rigorista in una gara così importante deve anche sentirsela. Io voglio fare i complimenti anche a chi ha sbagliato, Taty era distrutto, mi ha detto “Me la sento, voglio calciare”, si sentiva protagonista. I ragazzi (Tchaouna e Noslin, ndr) sono due attaccanti, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Rimane la prestazione della squadra, rimane quello che c’è stato dentro questo stadio, i nostri tifosi meravigliosi e l’energia che i ragazzi hanno trovato sul campo. Peccato, parliamo di un’uscita da un torneo in cui volevamo arrivare in fondo. Questa è una batosta ma ci riprenderemo perché questa squadra ha energia, anche io ne ho tanta e gliela trasmetterò”, le parole di Baroni.

“Futuro? Parlarne ora è prematuro. Abbiamo ora delle gare importanti. Domani vedremo la situazione di qualche giocatore che è uscito sfinito. Dobbiamo preparare velocemente una gara fuori casa e lo faremo. Io devo rigenerare la squadra dal punto di vista delle energie, è una bella botta ma dobbiamo passarci sopra perché la squadra ha fatto una gara straordinaria e questo è quello che deve rimanere. Rigori? Non è che abbiamo fatto una lotteria. Hanno sbagliato i tre attaccanti, due erano freschi e il Taty se la sentiva. Quando c’è questa situazione qui il rigore esce un po’ fuori. Chiaro che dopo dovrei dire farei altre scelte ma non è così, anzi faccio i complimenti anche a chi ha sbagliato perché si è preso la responsabilità di andare a tirare un rigore in uno stadio come quello di questa sera. C’è il rammarico ma non possiamo buttare la croce addosso a chi ha sbagliato il rigore”.

Lazio-Bodo, Zaccagni: “Siamo distrutti. Nessuno si è tirato indietro sui rigori”

Prende poi la parola anche Zaccagni in zona mista: “Siamo distrutti, però adesso dobbiamo cercare di rialzare subito la testa, lunedì c’è una partita importante di campionato”.

🔴#Zaccagni in zona mista dopo #LazioBodo: “Siamo distrutti. I rigori e la rabbia di #Guendouzi? Domani ne parleremo a mente lucida, ma nessuno si è rifiutato di batterli. Rammarico sopratutto per la partita d’andata”@calciomercatoit #Lazio pic.twitter.com/wLNFRueI33 — Francesco Iucca (@francescoiucca) April 17, 2025

Avete più rammarico per la partita di andata o per quella di ritorno? “Più per quella di andata. Questa sera non c’è niente da dire, abbiamo fatto una partita quasi perfetta. I rigori sono una lotteria. Io sono personalmente orgoglioso dei miei compagni, abbiamo fatto un cammino fantastico. Ci dispiace tanto per i nostri tifosi, che per l’ennesima volta sono stati fantastici. C’è tanto dispiacere anche per questo”.

C’è qualcuno che non ha voluto tirare il rigore? “No, nessuno. C’erano solo ragazzi che avevano tanta voglia di tirarlo. Su questo non si può dir niente, i rigori sappiamo tutti come sono. Ripeto: sono orgoglioso di tutti”.

Dove si trovano le energie? “Non è semplice, ma dobbiamo farlo. Lunedì è vicino, dobbiamo ritrovare le energie mentali e fisiche”.

Hai avuto modo di parlare con la squadra? Baroni vi ha parlato? “Non abbiamo ancora parlato, parleremo domani a mente lucida, subito dopo è meglio non parlare”.

Voglia di riprovarci l’anno prossimo in Europa? “Quando arrivano queste sconfitte, avendo dato tutto, rimane l’esperienza che puoi portare per gli altri anni. Penseremo agli obiettivi da raggiungere per il campionato e poi al prossimo anno”.

Hai parlato con Guendouzi? “La rabbia c’è da parte di tutti. C’è chi la esprime in un modo, chi in un altro. Ne parleremo domani a mente lucida”.

L’obiettivo? “Entrare in Europa, vediamo in quale. C’è una bellissima lotta quest’anno. Dobbiamo resettare subito per ricompattarci e andarci a giocare le ultime gare”.

Cosa deve migliorare questa Lazio? “Se ti dico una cosa da migliorare dopo la partita di stasera, non te la saprei dire. Abbiamo fatto una delle partite più belle dell’anno sotto ogni aspetto, quindi ti dico i rigori forse”.