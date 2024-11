Black Friday in Serie A: disastro Leao e Douglas Luiz, c’è anche Dybala | VIDEO CM.IT

Il Black Friday colpisce anche la Serie A ed il calciomercato con tante occasioni per i club italiani ed esteri sia in entrata che in uscita: i nomi

Siamo nel periodo del Black Friday relativo quindi alle migliori offerte disponibili sul mercato. Dagli articoli per la casa alla tecnologia, passando per vestiario, calzature e tanto altro.

Approfittando quindi di questo particolare momento dell’anno Calciomercato.it ha quindi voluto approfondire il tema di quei calciatori che numeri alla mano hanno visto calare il proprio valore dopo una prima parte poco entusiasmante. A Ti Amo Calciomercato abbiamo quindi approfondito la questione andando a snocciolare i 13 giocatori di Serie A che si sono svalutati di più dall’inizio della stagione secondo le stime economiche del noto portale Transfermarkt.

Tanti i profili stuzzicanti nell’elenco: da giocatori ancora giovani da rilanciare come Raspadori ad altri invece di grande esperienza e valore comprovato come Paulo Dybala, che per svariati motivi hanno dovuto registrare una flessione dal punto di vista personale.

Calciomercato, il Black Friday della Serie A: Dybala e non solo

In vetta alla graduatoria spiccano due calciatori di Serie A che hanno perso ben 15 milioni di euro di valore a testa dopo una manciata di mesi. Si tratta di Rafael Leao, altalenante e spesso criticato al Milan, e Douglas Luiz, autentico flop finora del mercato in entrata della Juventus della scorsa estate.

Il portoghese sta provando a risalire la china iniziando nuovamente ad offrire prestazioni interessanti, seppur con troppa incostanza, mentre del brasiliano si è visto poco o nulla tra un difficile adattamento tattico alla corte di Motta e qualche infortunio di troppo.

12 milioni persi per un calciatore sparito dai radar come Bennacer, mentre sono 8 quelli di Tomori, Schuurs e proprio Paulo Dybala. In merito a quest’ultimo è giusto anche intavolare un discorso a parte visto quanto accaduto la scorsa estate e alla luce di quanto invece potrebbe avvenire in futuro.

Restando in casa Roma brusco calo anche per Hermoso mentre per la Juve c’è anche Arthur che però è fuori dal progetto. Male Casale a Bologna, mentre l’Inter registra il calo di Pavard e il Napoli quello di Raspadori che resta uomo mercato già per gennaio. Chiudono il quadro anche Abraham e Kossounou, il quale sta provando a trovare spazio a Bergamo dopo un inizio complesso.