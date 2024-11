Intrigo sul futuro di Dybala e Pellegrini: viaggio nella crisi della Roma | VIDEO CM.IT

Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini tra le situazioni più delicate al momento in casa giallorossa: per il club è un momento critico, tutte le difficoltà di Ranieri

Campionato incerto e appassionante, quello di quest’anno, con un grande mucchio in testa alla classifica e tante squadre che sembrano poter lottare per le primissime posizioni. Ma qualcuna tra le grandi manca all’appello. Come la Roma, della quale abbiamo parlato su Calciomercato.it nel corso di uno dei nostri approfondimenti sul nostro canale Youtube.

Tante difficoltà per la Roma cui dovrà fare fronte Ranieri, con una squadra che si è riscoperta fragile e debole, con una preparazione fisica deficitaria se non assente. Il clima nell’ambiente, dopo la gestione folle che ha portato prima al rinnovo e poi all’addio di De Rossi, quindi all’interregno di Juric, mai accettato dai giocatori, è davvero difficile. L’allenatore, nel frattempo, sta cercando di lavorare con quel che ha per valorizzare i giocatori il più possibile.

La prestazione con il Napoli, dal punto di vista di Ranieri, non è nemmeno stata così negativa, visto che i rischi corsi non sono stati tanti e ci sono state le occasioni per pareggiarla. Ma ora, le partite con Tottenham e Atalanta preoccupano e la classifica inizia a fare paura. Quello della Serie B è più di uno spettro, in questo momento, ma un timore che serpeggia concreto e l’obiettivo salvezza è l’unico realistico.

Dybala e Pellegrini, scenari di addio: cosa succede alla Roma

Tra le tante patate bollenti, c’è il vero e proprio intrigo Dybala. Non si è mai parlato di un vero infortunio, ma di ‘problemino’ e ‘fastidio’, con tutti i dubbi correlati a ciò che effettivamente significhi, se non sia tranquillo lui di giocare o l’allenatore di schierarlo. Sulle qualità del giocatore ci sono pochi dubbi, ma il giocatore rimane sul mercato e se a gennaio arrivassero delle offerte la Roma le ascolterebbe.

Altra situazione delicatissima è quella del futuro e del rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che resta uno dei giocatori più discussi. Sta vivendo sicuramente un periodo molto difficile anche emotivamente e Ranieri dovrà cercare di rivitalizzarlo. Il rinnovo verrà discusso molto probabilmente non alle cifre attuali e dunque andrà capito cosa succederà. Nel frattempo, ci sarà un mercato di gennaio, in cui la Roma andrà sicuramente alla ricerca di un centravanti e di un terzino destro, primissime necessità impellenti, ma molto dipenderà anche dall’utilizzo di giocatori come Soulè e Baldanzi.