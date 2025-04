Lazio, Guendouzi è una furia: dopo i rigori esce e litiga con ‘tutti’. Non lo tiene neanche Baroni

Il francese discute col secondo di Baroni e poi si divincola anche dallo stesso tecnico, poi se la prende anche con i compagni

Nervi tesi per Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese è stato il migliore in campo, ha segnato il suo rigore in maniera impeccabile, è stato leader maximo. Ma dopo la grande delusione per l’eliminazione ai rigori, il francese si lascia andare. L’ex OM appare in lacrime davanti alle telecamere, proprio perché è stato lui a guidare questa rimonta purtroppo solo sfiorata. Ma dopo il pianto, è arrivata la rabbia totale.

Guendouzi è andato per primo sotto la curva Nord, senza quasi aspettare la squadra. Poi si è staccato dai compagni ed è rientrato subito negli spogliatoi. Durante l’avvicinamento al tunnel, arriva il vice di Baroni, Del Rosso, che prova a dirgli qualcosa ma il francese va a brutto muso anche con lui, col dito quasi puntato. Gli urla qualcosa. Il francese è una furia, anche lo stesso Baroni prova a calmarlo, Guendouzi non lo vede e si divincola in maniera veemente, quasi colpendo (involontariamente) il tecnico. Poi scende nel tunnel degli spogliatoi, ce l’ha praticamente con tutti. Anche i suoi compagni, visto che secondo alcune indiscrezioni avrebbe rimproverato la squadra: “Ma tirate fuori i co…..i!” Nervi a fiori di pelle. Zaccagni chiarisce che la rabbia di Guendouzi non è per i calci di rigore, prova a spegnere il caso ma l’impressione è che qualcosa sia successo. E il francese è stato anche il primissimo a lasciare lo stadio. Attenzione alle ripercussioni che può provocare questa serata.