Allegri al Milan, ha già chiesto due acquisti

Il tecnico livornese può essere il nuovo allenatore dei rossoneri e avrebbe già fatto richieste di mercato: due i nomi dalla Serie A

Prima il direttore sportivo, poi l’allenatore. Al Milan le idee, almeno sulla tempistica, sono chiare. Furlani sta lavorando alla scelta del dirigente che avrà la responsabilità dell’area sportiva con Igli Tare che resta il favorito.

Con l’ex Lazio ci sono stati contatti nei giorni scorsi e altri ce ne saranno prossimamente, ma si respira ottimismo per la buona riuscita dell’affare. Una volta chiuso il capitolo Ds, si procederà con la scelta del nuovo allenatore ed anche qui c’è un grande favorito: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrebbe tornare sulla panchina rossonera a distanza di oltre 10 anni dall’ultima volta nel 2014.

L’ex Juventus, dopo un anno di pausa, è pronto a tornare in panchina e sarebbe attratto dalla possibilità di guidare nuovamente il Milan anche se, ovviamente, chiederà di rinforzare una rosa che in questa stagione ha palesato alcuni limiti importanti. La società il prossimo anno quasi sicuramente non avrà gli introiti della Champions, ma con alcune cessioni potrà ricavare ulteriore budget per accontentare il nuovo allenatore. E in tema di mercato, Allegri avrebbe già fatto una doppia richiesta.

Calciomercato Milan, Beukema e Kean per Allegri

Un Milan che si rifà da capo a piedi quello che potrebbe vedere Allegri in panchina. I rossoneri hanno bisogno di una importante ristrutturazione della rosa, partendo dalla difesa e finendo all’attacco, nonostante l’acquisto recente di Santiago Gimenez.

Per il pacchetto arretrato uno dei nomi più caldi è quello di Beukema del Bologna, con una valutazione di almeno 25 milioni di euro. I rossoblù non sono intenzionati a cederlo, se non davanti ad una proposta davvero importante e sul centrale c’è l’interesse anche del Napoli. Lo stesso Napoli che segue anche Moise Kean, come raccontato anche da Calciomercato.it. L’attaccante della Fiorentina è l’altro calciatore che Allegri vorrebbe avere nella rosa del Milan il prossimo anno.

Anche in questo caso l’affare non si preannuncia semplice: la clausola nel contratto del calciatore è di 52 milioni, ma in casa viola stanno provando a blindare il giocatore con un rinnovo. Intanto Allegri ha presentato le sue richieste.