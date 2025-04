Tare si avvicina al Milan: nuovo incontro per l’accordo definitivo | CM.IT

Le ultime sul nuovo Direttore sportivo del club rossonero. Il viaggio a Roma di Giorgio Furlani ha portato i suoi frutti: il punto della situazione

E’ stata una giornata intensa per il Milan. Giorgio Furlani è stato a Roma per incontrare Igli Tare. Un blitz vero e proprio che ha portato l’Amministratore Delegato rossonero e l’ex dirigente della Lazio a parlare del Milan del futuro.

Un futuro che potrebbe presto vedere l’albanese come Direttore sportivo. Tare, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, è balzato in pole per la successione di Antonio D’Ottavio, ormai da giorni, da quando la trattativa per Fabio Paratici è naufragata.

L’albanese ora è davvero ad un passo dal vestire il rossonero, ma la fumata bianca, come raccontato, nelle scorse ore, non è ancora arrivata. Il summit viene ritenuto positivo sia dal Milan che dallo stesso Igli Tare.

Le sensazioni sono, dunque, piĂą che buone, tanto che come appreso da Calciomercato.it si respira grande fiducia per l’accordo definitivo. La cautela è chiaramente massima, viste le ultime trattative relative al Milan, ma Igli Tare dopo l’incontro di oggi ha rafforzato ancor di piĂą la sua posizione.

Incontro tra #Furlani e #Tare molto positivo. Le parti si rivedranno, ma si respira grande fiducia per l’accordo definitivo. Previsto nuovo contatto a stretto giro di posta @calciomercatoit #Milan — Alessio Lento (@alessio_lento) April 15, 2025

Serviranno altri confronti per l’intesa definitiva. Confronti che avverranno a stretto giro, magari con la presenza di Gerry Cardinale. A quel punto, con la presenza del numero uno di RedBird, la trattativa vedrebbe il suo traguardo.