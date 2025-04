Milan, Furlani a Roma da Igli Tare: stretta finale per il direttore sportivo

Dopo aver a lungo trattato con Fabio Paratici, poi saltato al momento delle firme, l’amministratore delegato rossonero stringe per il nuovo direttore sportivo

Tra una partita e l’altra di campionato, a maggior ragione dopo un rotondo 4-0 inflitto a domicilio all’Udinese di Kosta Runjaic, in casa Milan si lavora in vista del futuro prossimo.

E si parte dalla figura, tanto attesa, del direttore sportivo. Fabio Paratici era l’uomo scelto dall’amministratore delegato Giorgio Furlani per ricoprire questo incarico, nonostante una squalifica lato sportivo valida fino al 20 luglio prossimo. Al momento degli accordi definitivi e delle firme, la trattativa ha subito un deciso rallentamento fino ad arrivare alla fumata nera. Immediatamente, come raccontato dalla nostra redazione è tornato in auge il nome di Igli Tare, attualmente libero da vincoli contrattuali dopo l’addio alla Lazio datato estate 2023, dopo ben diciotto anni.

Il nome del dirigente albanese non era il solo accostato al club rossonero, anche Tony D’Amico, attuale uomo mercato dell’Atalanta, era stato messo nel calderone. Ma, adesso, pare proprio che sia arrivata l’accelerazione decisiva, in un senso o nell’altro per Tare. In queste ore, infatti, è arrivato a Roma proprio Furlani per incontrare l’ex attaccante del Brescia e del Bologna, tra le altre, per cercare di arrivare alla quadratura del cerchio. Come riportato anche nella giornata di ieri, il suo nome ha avuto il placet di RedBird, nella persona di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, mentre proprio l’Ad del club meneghino deve sciogliere le riserve e decidere chi guiderà le prossime sessioni di calciomercato del Milan. Sono attese novità a stretto giro di posta, ma l’incontro di oggi sarà utile proprio a comprendere meglio la situazione e a dipanare la matassa. Vi terremo aggiornati.