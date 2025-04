Scontri tra ultras nel derby: provvedimenti UFFICIALI dopo Lazio-Roma

Arrivano le decisioni dopo quanto accaduto domenica nella Capitale. I provvedimenti presi riguardano anche la prossima stagione

E’ stato un derby ad altissima tensione quello che di domenica sera tra la Lazio e la Roma. Prima del calcio d’inizio della sfida capitolina, che ha messo difronte gli uomini di Marco Baroni a quelli di Claudio Ranieri, ci sono stati diversi scontri e tafferugli nei pressi dello stadio.

Quelle ore caldissime non passeranno chiaramente sotto traccia e a pagarne le conseguenze saranno i tifosi delle due squadre. Dopo gli scontri del derby di domenica, così, come scrive Ansa.it, il Viminale ha deciso di vietare per tre giornate le trasferte i sostenitori biancocelesti e giallorossi.

Lazio e Roma, la scelta del Viminale

Ma non è l’unico provvedimento preso: qualora, infatti, la prossima stagione le partite venissero ritenute a rischio non si giocherebbero in serata. E’ quanto preannunciato dal Viminale alla FIGC.

Sull’ANSA, inoltre, si può leggere che i disordini di domenica hanno portato ad altri sei arresti, tre ultrà della Lazio e tre della Roma. Tutti accusati di aver presto parte agli scontri prima del match. Si tratta di ‘volti noti’ e uno di questi già gravato dal provvedimento di daspo.