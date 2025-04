Lazio-Roma, altissima tensione a Ponte Milvio: contatto sfiorato tra ultras

Tre ore all’inizio del derby della capitale tra Lazio e Roma, purtroppo anche con le prime tensioni all’esterno dello stadio

All’altezza di Ponte Milvio si sono verificati tafferugli tra un gruppo di tifosi della Lazio e la polizia che ha fronteggiato e sedato il lancio di petardi. L’intervento si è reso necessario per il tentativo di contatto tra le tifoserie avversarie, prima quello degli ultras giallorossi al quale è corrisposto anche subito dopo quello dei laziali.

Minuti di tensioni che hanno lasciato cocci e oggetti su tutto il piazzale ponte Milvio, facendo saltare inoltre la zona cuscinetto che delimita come in ogni derby il punto di ritrovo biancoceleste, appunto ponte Milvio, da quello giallorosso sul lungotevere al River. Chiaramente le forze dell’ordine di uno dei due lati si sono dovute spostare per sedare i tafferugli.

Durante la giornata si sono susseguiti striscioni da parte della Curva Nord di scherno verso gli avversari. L’allerta rimane ovviamente massima con circa 2000 agenti complessivi, più le attività di bonifica consueti ripetuti tra ieri e oggi, e l’attività di controllo sui social e nei punti nevralgici, pub e bar, delle zone limitrofe dello stadio. Il questore di Roma Massucci ha voluto fortemente confermare l’orario serale anche per questo derby, come già annunciato alcune settimane fa a Calciomercato.it, non volendo indietreggiare e dare segnali di debolezza o ‘sconfitta’.