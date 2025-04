Barcellona e Psg in semifinale, sconfitte indolori contro Dortmund e Aston Villa

Gli spagnoli e i francesi sono tra le prime quattro squadre della Champions League. Ecco come è andata stasera: il punto della situazione

Sono Psg e Barcellona le prime due semifinaliste della Champions League 2024-2025. I francesi così come gli spagnoli sono stati battuti nelle sfide di ritorno, ma hanno comunque esultato.

Luis Enrique, grazie anche alle parate di Gianluigi Donnarumma, supera i Quarti di finale, nonostante il ko contro l’Aston Villa. Il club di Birmingham, sotto di due a zero alla mezzora per via delle reti di Hakimi e Mendes, ritorna in partita grazie a Tielemans, McGinn e Konsa. E’ il 57esimo quando arriva il terzo gol: c’è dunque tutto il tempo per trovare il quarto gol che avrebbe portato la sfida ai supplementare, ma il Psg resiste e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Real Madrid e Arsenal.

Per l’Inter, qualora dovesse eliminare il Bayern Monaco, invece, ci sarà il Barcellona, che dopo il 4 a 0 dell’andata si arrende al Borussia Dortmund nel match di ritorno. A mettere paura ai blaugrana è bomber Guirassy, autore di una tripletta. L’autogol di Bensebaini complica, però, i piani di rimonta dei tedeschi, che si impongono alla fine per 3 a 1, ma vengono eliminati.

Aston Villa-Psg 3-2: 11’ Hakimi (PSG), 28’ Mendes (PSG), 34’ Tielemans (AV), 55’ McGinn (AV). 57’ Konsa (AV)

Borussia Dortmund-Barcellona 3-1: 11’, 49’ e 76’ Guirassy (BD), 54’ autogol Bensebaini (B)