Super plusvalenza per Milan: la Bundesliga punta Thiaw | CM.IT

Le ultime sul futuro del difensore tedesco. Il centrale può essere tra i primi calciatori a fare le valigie in estate: il punto della situazione

In attesa della fumata bianca per Igli Tare, sempre più vicina dopo il summit a Roma, il Milan continua a pensare anche al futuro di diversi suoi calciatori.

Sono tanti, d’altronde, gli elementi che possono fare le valigie e lasciare il Diavolo in estate. Con il nuovo Direttore sportivo si inizierà a fare sul serio: prima bisognerà capire quale sarà l’allenatore dal quale ripartire, poi si dovranno risolvere tutti quei prestiti fatti nelle ultime due sessioni di calciomercato.

Oggi c’è la certezza che Pierre Kalulu rimarrà alla Juventus. In estate non tornerà nemmeno Morata e verosimilmente Bennacer, ma per tutti gli altri c’è grande incertezza. Ballano tanti milioni, che inevitabilmente influenzeranno il resto del mercato.

Milan, Thiaw lascia la Serie A: ecco chi lo vuole

Ormai da settimane non si fa altro che parlare, poi, delle cessioni di Theo Hernandez e Mike Maignan. Inevitabilmente il nuovo Ds e l’allenatore avranno voce in capitolo in merito.

Poi si farà i conti con quella lunga lista di elementi che non sono considerati incedibili, che possono aiutare il Diavolo a mettere a bilancio delle buone plusvalenze. Tra i calciatori che può permettere di raggiungere tale scopo con relativa falictà c’è certamente Malick Thiaw. Il tedesco – come appreso da Calciomercato.it – è il principale indiziato a fare le valigie in estate. In difesa, a prescindere da chi siederà in panchina, ci sarà una rivoluzione e l’ex Schalke 04 può far ritorno in Germania. Arrivato per poco più di 7 milioni di euro, potrebbe salutare per 25/30 milioni. Tanti soldi, che in Bundesliga sono pronti a mettere sul piatto.

A muovere passi importanti sono stati il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, ma attenzione al calcio inglese. Giovane e con uno stipendio ancora abbordabile: Thiaw è il profilo più facile da vendere, con Newcastle, Tottenham, Arsenal e Nottingham che stanno monitorando la situazione.