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Xabi Alonso al Milan, UFFICIALE cambia tutto: “Abbiamo la stessa ambizione”

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Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto quadriennale

Xabi Alonso è uno dei nomi più suggestivi accostati alla panchina del Milan per il post Allegri. O meglio era, visto che il tecnico spagnolo si è accomodato su un’altra panchina.

Xabi Alonso in panchina
Xabi Alonso al Milan, UFFICIALE cambia tutto: “Abbiamo la stessa ambizione” (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Precisamente su quella del Chelsea, una società incasinata forse anche più del Milan ma che l’ex Real ha comunque ritenuto ideale per ripartire dopo la fallimentare avventura in quel di Madrid.

Sono immensamente orgoglioso di diventare l’allenatore di questo grande club – le prime parole di Xabi Alonso da allenatore dei ‘Blues’ – Dalle mie conversazioni con la proprietà e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e lottare per i trofei”.

Xabi Alonso si è legato al Chelsea, a inizio anno separatosi da Maresca, per i prossimi quattro anni: “Nella squadra c’è grande talento e un enorme potenziale – ha sottolineato il tecnico vincitore della Bundesliga col Bayer Leverkusen – Sarà un grande onore per me guidarlo. Adesso però focalizziamoci sul duro lavoro, sul costruire la giusta cultura e sulla conquista di trofei”.

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