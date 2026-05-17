Serie A, risultati e marcatori: Lecce da sogno nel finale, Cagliari salvo

La Cremonese ha vinto a Udine, ma viene sorpassata in classifica dal Lecce nel finale che fa un passo in avanti verso la salvezza. I grigiorossi sono attesi nell’ultima giornata dalla partita casalinga contro il Como, ancora alla ricerca di un posto in Champions League, mentre i salentini se la vedranno con il Genoa.
Si salva il Cagliari che, dopo lo spavento per il gol del Torino, è riuscito a ribaltare la partita grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Mina, ottenendo la matematica certezza di restare in Serie A. Tutto rimandato all’ultimo turno con il Lecce che ospiterà il Genoa, mentre la Cremonese ospiterà il Como.
Ultimi novanta minuti che saranno quindi decisivi per decidere quale sarà l’ultima squaAndiamo a vedere risultati e marcatori della serata di Serie A.
CAGLIARI-TORINO 2-1 (Obrador, Esposito, Mina)
SASSUOLO-LECCE 2-3 (Cheddira, Laurentie, Cheddira, Pinamonti, Stulic)
UDINESE-CREMONESE 0-1 (Vardy)