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Bastoni-Barcellona, clamorosa decisione in queste ore: cosa cambia

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Cambia di colpo il futuro del difensore dell’Inter e della Nazionale italiana: ecco cosa sta accadendo. 

Dopo aver conquistato lo scudetto con tre giornate di anticipo, in casa Inter è già arrivato il momento di pianificare il futuro. Il presidente Marotta ha tutta l’intenzione di costruire una rosa in grado di competere anche per la conquista della Champions League, ma rischia di perdere qualche pezzo pregiato della rosa a disposizione di Chivu.

Bastoni nel mirino del Barcellona
Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it

Come, ad esempio, Alessandro Bastoni che continua ad essere accostato con una certa insistenza al Barcellona in vista della prossima stagione. Qualcosa, però, è cambiato nelle ultime ore: secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, l’affare si starebbe complicando dal momento che l’allenatore Hansi Flick non sarebbe pienamente convinto della bontà di questa operazione. Il tecnico blaugrana teme che Bastoni non sia il profilo giusto per rinforzare la retroguardia del Barça e, dunque, il suo approdo in Spagna non sarebbe così scontato come fino a qualche settimana fa. Attenzione, dunque, alle prossime settimane che potrebbero dirci molto di più in tal senso.

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