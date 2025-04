Nasce il Milan di Tare: il primo colpo è un ex Lazio

L’ex Lazio può essere il nuovo direttore sportivo del club rossonero e pensa ad un biancoceleste come primo colpo

Quando tutto sembrava fatta per Fabio Paratici al Milan, la trattativa ha subito una brusca frenata che ha portato alla fumata nera. I rossoneri hanno quindi riattivato i contatti con gli altri candidati ed ora il prescelto sembra essere Igli Tare.

L’ex direttore sportivo della Lazio ha già ricevuto il via libera di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ma toccherà all’amministratore delegato Giorgio Furlani dare il sì definitivo. Proprio Furlani è a Roma per un incontro con Tare che potrebbe rappresentare la svolta per la trattativa, in un senso o nell’altro, ma intanto già si rincorrono le prime indiscrezioni sul mercato.

Probabile che, qualora dovesse essere davvero lui il nuovo ds del Milan, Igli Tare potrebbe pensare a qualche giocatore portato in precedenza alla Lazio da prendersi anche in rossonero: ma quale sarebbe la scelta migliore. Lo abbiamo chiesto agli utenti che seguono il nostro account X quale sarebbe il colpo giusto per il Milan tra gli ex calciatori di Tare.

Milan, chi è il primo colpo Tare

“Con Igli Tare in pole per il ruolo di ds del Milan, quale suo ex giocatore dovrebbe portare l’albanese in rossonero?” la domanda posta su X che ha ricevuto una risposta netta: Milinkovic-Savic.

L’ex Lazio raccoglie il 62,9% di preferenze, risultando di molto il primo calciatore da portare in rossonero per Tare. Alle sue spalle si è piazzato Mario Gila con il 20% di voti, mentre Mattia Zaccagni ha chiuso soltanto con il 17,1% delle preferenze. Scelta netta dunque con il serbo, attualmente in Arabia Saudita, che potrebbe far ritorno in Italia per riabbracciare Tare e mettersi a disposizione del Milan e del nuovo allenatore rossonero. Un nome che aspetta ancora quello del ds prima di poter venire alla luce.